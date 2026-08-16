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Policiales Tragedia vial durante la madrugada

Murió un joven de 23 años tras fuerte choque entre moto y auto en Concordia

El joven circulaba en una moto de 110cc cuando colisionó con un Chevrolet Spin en avenida San Lorenzo y Laprida, en Concordia. A raíz del impacto salió despedido y sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

16 de Agosto de 2026
Fatal accidente en Concordia
Fatal accidente en Concordia Foto: Diario Río Uruguay

El joven circulaba en una moto de 110cc cuando colisionó con un Chevrolet Spin en avenida San Lorenzo y Laprida, en Concordia. A raíz del impacto salió despedido y sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

Un joven de 23 años murió este domingo por la madrugada tras protagonizar un violento siniestro vial en Concordia. El choque ocurrió en la intersección de avenida San Lorenzo y calle Laprida e involucró a una motocicleta Keller de 110cc y un Chevrolet Spin.

 

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven circulaba con la moto por calle Laprida, en sentido sur-norte. Al intentar atravesar avenida San Lorenzo, por circunstancias que eran materia de investigación, colisionó con el automóvil que transitaba por la avenida en dirección este-oeste.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido del rodado y cayó sobre la ochava ubicada en la esquina de San Lorenzo y Laprida.

Fatal accidente en Concordia (foto Concordia Policiales)
Fatal accidente en Concordia (foto Concordia Policiales)

El motociclista murió tras el impacto

 

La violencia de la colisión provocó además que los vehículos continuaran desplazándose luego del choque. Según la información preliminar a la que accedió Concordia Policiales, quedaron detenidos aproximadamente 50 metros más adelante sobre avenida San Lorenzo, a la altura de una garita de colectivos.

 

El joven sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció prácticamente en el lugar, pese a la intervención desplegada tras el siniestro.

 

Según se indicó, al momento del accidente el motociclista no llevaba colocado el casco protector, circunstancia que también quedó incorporada a las actuaciones.

 

Pericias para determinar cómo ocurrió el choque

 

Tras el fatal episodio, la zona permaneció bajo intervención policial mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

 

Personal de Policía Científica trabajó en la escena para realizar las pericias destinadas a reconstruir la mecánica de la colisión y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte del joven.

 

Las actuaciones permitirán determinar las trayectorias de ambos vehículos, los puntos de impacto y otros elementos necesarios para esclarecer cómo se produjo el siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo.

Temas:

Concordia fatal accidente choque fatal Concordia
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