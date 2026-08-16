Detuvieron en Japón a una argentina con más de 100 cápsulas de cocaína en su cuerpo

Argentina detenida con un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

Una argentina de 30 años fue detenida en Japón acusada de intentar ingresar alrededor de un kilo de cocaína oculto dentro de su cuerpo. La mujer había aterrizado en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, en un vuelo procedente de Londres, cuando su comportamiento despertó las sospechas de las autoridades aduaneras.

La acusada fue identificada como Rosa Micaela Quipildor y había llegado al país asiático el 10 de agosto. Durante los controles de ingreso, un funcionario aduanero advirtió una actitud que consideró sospechosa y dispuso que fuera trasladada a un hospital.

En el centro asistencial le realizaron una radiografía que reveló la presencia de 101 paquetes dentro de su organismo. Cada uno estaba envuelto individualmente en plástico y tenía forma de cápsula.

Las cápsulas que la argentina llevaba ocultas en su cuerpo (gentileza FNN)

Más de un kilo de cocaína

De acuerdo con la información difundida por medios japoneses, las cápsulas contenían en total aproximadamente 1,01 kilos de cocaína.

Tras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Tokio y personal de la Suboficina de Aduanas de Haneda avanzaron con la detención de la argentina. La mujer fue acusada de infringir la legislación japonesa sobre control de drogas y las normas aduaneras.

La investigación no se limitó a determinar cómo había trasladado la sustancia, sino que también buscó establecer quiénes organizaron el viaje y quién debía recibir la cocaína una vez que llegara a Japón.

Qué declaró la argentina tras ser detenida

Según la información difundida, Quipildor manifestó ante las autoridades que había conocido a una mujer durante un festival en Argentina y que esta persona le habría ofrecido dinero para trasladar la droga.

“Recibí y consumí cocaína en Brasil. Se suponía que recibiría 7.000 dólares a cambio de la droga”, declaró la acusada, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso.

La mujer también habría explicado que esa persona la puso en contacto con un hombre, quien presuntamente se encargó de brindarle las instrucciones para concretar el viaje y posteriormente entregar las cápsulas.

A partir de esos datos, los investigadores japoneses intentaban identificar a quienes habrían participado en la organización del traslado y determinar quién esperaba recibir el cargamento.

Investigan una posible organización internacional

La Policía japonesa sospechaba que detrás de la maniobra podría operar una organización vinculada con Sudamérica dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

La modalidad utilizada, mediante la ingesta de cápsulas para atravesar los controles aeroportuarios, es investigada como parte de las estrategias empleadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El caso se produjo en un contexto de preocupación de las autoridades japonesas por el crecimiento de los delitos relacionados con la cocaína. Según estadísticas de la Policía Metropolitana de Tokio citadas por medios locales, durante 2025 se registraron 415 detenciones vinculadas con esta droga, una cifra récord.

Entre enero y finales de julio de 2026, además, fueron arrestadas 236 personas menores de 29 años por delitos relacionados con la cocaína, alrededor de 1,8 veces más que durante el mismo período del año anterior.

La investigación sobre la argentina continuaba para reconstruir la ruta de la droga y determinar la eventual participación de otras personas en la operación.