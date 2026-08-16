La UBA quedó entre las 300 mejores universidades del mundo

La UBA se posicionó entre las mejores 300 universidades del mundo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó ubicada entre las 300 mejores universidades del mundo según el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026, conocido como ranking de Shanghái.

La institución argentina se posicionó en la banda 201-300, el mismo rango que había alcanzado en la edición anterior. De esta manera, mantuvo su posición global, aunque quedó por detrás de otras universidades latinoamericanas.

La Universidad de San Pablo (USP) fue la mejor ubicada de la región, al quedar en la banda 101-150. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió con la UBA el rango 201-300.

Cómo se elaboró el ranking

El ARWU es elaborado desde 2003 por ShanghaiRanking Consultancy y utiliza indicadores vinculados principalmente con la producción y el impacto de la investigación científica.

A diferencia de rankings como el QS, que asignan un peso importante a la reputación académica y de los empleadores, el ranking de Shanghái considera seis indicadores objetivos.

Entre ellos se encuentran la cantidad de alumnos y profesores ganadores de Premios Nobel o Medallas Fields, los investigadores altamente citados, los artículos publicados en Nature y Science, el rendimiento académico per cápita y los trabajos indexados en bases científicas internacionales.

Harvard volvió a liderar

La clasificación global de 2026 volvió a estar encabezada por Harvard University, seguida por Stanford University y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El cuarto puesto fue para la University of Cambridge, mientras que la University of California, Berkeley completó los primeros cinco lugares.

Estados Unidos concentró siete de las primeras diez posiciones del ranking. El Reino Unido aportó las otras tres universidades del top diez, con Cambridge y Oxford entre las instituciones mejor posicionadas.

Las áreas donde se destacó la UBA

Aunque la UBA no ingresó al top 100 general, tuvo buenos resultados en distintas áreas académicas.

Según ShanghaiRanking, sus disciplinas mejor posicionadas fueron Salud Pública, ubicada en la banda 101-150, y Ciencias Atmosféricas, en el rango 151-200.

También alcanzó la banda 201-300 en Ciencias de la Tierra, Ecología, Tecnología de Alimentos, Ciencias Agrícolas y Ciencias Veterinarias.

La diferencia con la Universidad de San Pablo se explicó principalmente por el volumen de producción científica. Según los indicadores del ranking, la institución brasileña casi duplicó a la UBA en publicaciones indexadas y triplicó su desempeño en investigadores altamente citados.