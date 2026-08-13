CGE formalizó el reconocimiento de la Orientación Rural en los títulos de Fhaycs-Uader

El CGE reconoció formalmente la Orientación Rural de profesorados de Uader que se dictan en las escuelas Alberdi y Almafuerte. Los egresados podrán acreditar esa formación e integrar listados prioritarios para concursos docentes rurales.
El Consejo General de Educación (CGE) reconoció formalmente la Orientación Rural de profesorados de Uader correspondientes a Educación Primaria que se dictan en las escuelas Juan Bautista Alberdi y Almafuerte, dependientes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs). La decisión llegó después de 12 años sin reconocimiento formal de esa especificidad por parte del organismo provincial.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 1048/26, firmada el pasado 5 de agosto. A partir de su implementación, los egresados podrán acreditar oficialmente la orientación rural de su formación y formar parte de los listados prioritarios para los concursos docentes de esa modalidad.
La resolución fue entregada durante un acto realizado en la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi. El presidente del CGE, Carlos Cuenca, formalizó la entrega ante el rector de Uader, Luciano Filipuzzi; el decano de Fhaycs, Daniel Richar; estudiantes, trabajadores universitarios e integrantes del Centro Alberdino.
“Un acto de justicia”
Richar repasó las gestiones realizadas y consideró que la decisión representó “un acto de justicia” con los egresados y con quienes durante más de un siglo sostuvieron una formación docente estrechamente relacionada con las particularidades de los ámbitos rurales.
El decano explicó que esa orientación había sido reconocida durante más de 110 años. Sin embargo, modificaciones de la normativa nacional realizadas en 2013 cambiaron el mecanismo para validar estas especificidades. El Consejo Superior de Uader reconoció posteriormente los títulos y ahora el CGE completó el proceso en el ámbito provincial.
Cuenca también calificó la decisión como un “acto de justicia” y dimensionó la importancia de la educación rural en Entre Ríos: indicó que 774 de las 1.243 escuelas primarias de la provincia son rurales. Además, remarcó la necesidad de contar con docentes preparados específicamente para las características de esas comunidades.
El vínculo entre Uader y el CGE
Filipuzzi, por su parte, cuestionó que una orientación históricamente vinculada con estas instituciones permaneciera durante 12 años sin reconocimiento formal. También destacó el recorrido de generaciones de estudiantes que se formaron en las escuelas Alberdi y Almafuerte y el papel de ambas instituciones en el acceso a la educación en distintos territorios entrerrianos.
“La Uader y el CGE no pueden estar divorciados”, sostuvo el rector, quien recordó que la Universidad fue creada, entre otros objetivos, para fortalecer y jerarquizar los profesorados existentes en la provincia.
La resolución permitirá que la formación específica vuelva a tener efectos concretos sobre la trayectoria laboral de los egresados. Desde las instituciones destacaron que el reconocimiento fortalece la articulación entre la Universidad y el sistema educativo provincial y busca garantizar docentes con preparación específica para las escuelas rurales de Entre Ríos.