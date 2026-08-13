Murió el exboxeador Prichard Colón: sufrió grave lesión cerebral tras golpes ilegales, estuvo en coma y cambió las reglas

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió a los 33 años, más de una década después de haber sufrido graves lesiones cerebrales durante una pelea disputada en 2015. Su padre confirmó este jueves 13 de agosto el fallecimiento a través de un mensaje publicado en Facebook.

Colón había quedado con severas secuelas neurológicas y motoras después del combate ante Terrel Williams, disputado el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Durante aquella pelea recibió reiterados impactos ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, comunicó su padre al confirmar la noticia.

El mensaje de despedida de su padre

En su publicación, el padre del exboxeador recordó además uno de los últimos deseos de su hijo y agradeció el acompañamiento recibido por la familia durante más de una década.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba”, expresó.

“Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténgannos en oraciones”, completó.

Desde el combate que modificó definitivamente su vida, Colón había permanecido bajo cuidados permanentes. Su madre, Nieves Meléndez, estuvo a cargo de su asistencia cotidiana y acompañó los distintos tratamientos y terapias realizados durante estos años.

La pelea que cambió su vida

Colón llegó al combate contra Terrel Williams invicto, con un récord profesional de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut. El enfrentamiento se desarrolló en el EagleBank Arena de Virginia.

Durante distintos momentos de la pelea, Williams conectó golpes en la nuca y en la zona posterior de la cabeza de Colón, una práctica prohibida por el reglamento debido al peligro que representa para los boxeadores. El árbitro llegó a descontarle un punto a Williams por su accionar.

Colón cayó en dos oportunidades durante el combate y la pelea terminó después del noveno asalto, cuando desde su rincón le quitaron los guantes. Poco después, su estado de salud se deterioró rápidamente.

El hematoma subdural y meses en coma

Tras abandonar el recinto, el puertorriqueño fue trasladado de urgencia a un hospital. Los médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural y una hemorragia cerebral, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para aliviar la presión sobre el cerebro.

Posteriormente permaneció durante meses en coma. Cuando recuperó la conciencia, las lesiones neurológicas y motoras habían dejado secuelas gravísimas e irreversibles.

Desde entonces, su vida y la de su familia cambiaron por completo. Colón necesitó asistencia permanente y realizó diferentes terapias, mientras sus familiares compartieron a través de las redes sociales algunos de los avances que experimentó con el paso de los años.

La “Regla Prichard Colón”

El caso provocó una fuerte conmoción en el mundo del boxeo y reavivó la discusión sobre los riesgos de los impactos en la parte posterior de la cabeza.

Como consecuencia, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) impulsó la denominada “Regla Prichard Colón”, destinada a reforzar las sanciones contra los “golpes de conejo” y proteger la integridad de los deportistas.

La normativa otorgó mayores herramientas a los árbitros para penalizar, descontar puntos o descalificar a quienes conectaran deliberadamente golpes en la nuca o en la zona posterior de la cabeza. También se reforzaron las instrucciones previas a los combates sobre los riesgos asociados con esas acciones.

Fue reconocido como campeón honorario

En junio de 2021, el CMB distinguió a Colón como campeón mundial honorario y le entregó el tradicional cinturón verde y oro de la entidad, un reconocimiento especialmente significativo para quien había soñado con conquistar ese título durante su carrera profesional.

El organismo también expresó su pesar tras conocerse este jueves su fallecimiento.

La historia de Prichard Colón quedó marcada por aquel combate de octubre de 2015. Tenía una carrera invicta y una prometedora trayectoria profesional cuando sufrió las lesiones que lo obligaron a abandonar definitivamente el boxeo.

Más de diez años después de aquella pelea y tras permanecer bajo cuidados permanentes junto a su familia, Colón murió a los 33 años, mientras su caso permanece como uno de los episodios que mayor impacto generó en los últimos tiempos en torno a la seguridad de los boxeadores.