De Cristiano Ronaldo a Neymar: los mensajes que recibió Messi tras despedir a su padre

La carta publicada por Messi para despedir a su padre Jorge generó una inmediata reacción de figuras del deporte mundial. Cristiano Ronaldo, Franco Colapinto, Neymar, Sergio Agüero y varios compañeros de la Selección argentina le expresaron públicamente su cariño y acompañamiento.

Jorge Messi falleció el sábado a los 68 años, después de permanecer internado en Rosario. Este miércoles, el capitán argentino compartió un extenso mensaje en el que recordó el vínculo que los unió y relató cómo atravesó el último Mundial mientras la salud de su padre se deterioraba.

La publicación superó los 15 millones de reacciones y acumuló miles de comentarios. Entre ellos apareció el de Cristiano Ronaldo, quien dejó a un lado la histórica rivalidad deportiva y escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El acompañamiento de Colapinto y sus compañeros

Franco Colapinto, quien conoció personalmente al futbolista durante el Gran Premio de Miami, también reaccionó a la despedida. “Todos con vos siempre”, expresó el piloto argentino para acompañar a Messi y su familia.

Desde la Selección argentina se sumaron Cristian Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Ángel Di María. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, también manifestó su apoyo al capitán.

La carta causó una fuerte repercusión porque el futbolista admitió la dificultad que atraviesa para continuar con su vida cotidiana. Además de recordar a Jorge como padre, amigo y representante, reconoció que su fallecimiento le generó dudas sobre cuánto tiempo más seguirá jugando profesionalmente.

Los mensajes de Agüero, Neymar y Beckham

Sergio Agüero, uno de los amigos más cercanos que construyó durante sus años en la Selección, respondió con un breve y afectuoso “Te quiero”. Ambos compartieron numerosas concentraciones y torneos con la camiseta argentina.

Neymar, excompañero suyo en Barcelona y Paris Saint-Germain, escribió: “Mucha fuerza para ti y tu familia”. David Beckham, uno de los propietarios de Inter Miami, también acompañó al rosarino: “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”.

En su despedida, Messi recordó que su padre lo acompañó desde sus primeros entrenamientos y que esperaba sus mensajes después de cada partido. La respuesta de deportistas, dirigentes y amigos reflejó el impacto mundial provocado por la muerte de quien estuvo detrás de toda su carrera.