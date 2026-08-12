Jóvenes "Triple Ni": coach advierte sobre el impacto del miedo, la incertidumbre y la falta de proyectos

Los jóvenes "Triple Ni" —aquellos que no estudian, no trabajan ni buscan empleo— constituyen un fenómeno que genera preocupación y que, según especialistas, debe analizarse sin generalizaciones. Guillermo Tello, máster coach y vicepresidente segundo de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, dialogó con Elonce sobre los factores que pueden influir en esta situación.

Entre los factores que pueden influir mencionó la incertidumbre respecto del futuro y diferentes temores. "El miedo al error, a equivocarse, a que no lo tomen", enumeró. Según explicó, esas experiencias pueden generar creencias limitantes a partir de frustraciones anteriores y desalentar nuevos intentos.

"Afortunadamente no les pasa a todos los jóvenes. Hay otros que sí tienen trabajo y sí tienen estudios", aclaró Tello. Sin embargo, reconoció que existen adolescentes y jóvenes que permanecen alejados tanto de la formación como del mercado laboral y tampoco realizan acciones para modificar esa situación.

Las expectativas y el acompañamiento familiar

Tello también puso el foco en las expectativas frente al mercado laboral. Señaló que algunos jóvenes buscan oportunidades pensando en determinados puestos o condiciones y que, en ocasiones, "es necesario bajar las expectativas" y comprender que el desarrollo profesional puede comenzar desde posiciones iniciales.

En ese contexto, consideró fundamental generar espacios para escuchar las inquietudes de adolescentes y jóvenes. "Hay que tener una escucha atenta a lo que les pasa a nuestros jóvenes en el entorno familiar", sostuvo. Además, destacó que acompañar no significa decidir por ellos.

El especialista también remarcó la importancia de construir objetivos propios. “Lo peor que nos puede pasar es que no tengamos proyectos de vida, que no tengamos un horizonte hacia dónde queramos ir, qué es lo que queremos hacer", afirmó. Cuando ese respaldo no aparece dentro del hogar, señaló que otros familiares, amigos o compañeros pueden convertirse en una red de apoyo.

Redes sociales y la comparación con el éxito ajeno

Durante la entrevista, Tello también analizó el papel de las redes sociales, donde suelen mostrarse principalmente los logros y las experiencias exitosas. Según explicó, la comparación permanente con los demás no afecta únicamente a los jóvenes, sino que también alcanza a los adultos.

Frente a esa exposición, remarcó que los resultados positivos suelen estar precedidos por frustraciones, errores y dificultades. "Esto es perseverancia, esto es compromiso con lo que quiero, esto es caerme a veces, pero también levantarme", expresó.

Tello alentó a los jóvenes a pedir ayuda ante las dificultades para estudiar o ingresar al mercado laboral. Consultar a un compañero, buscar orientación para preparar un currículum o aprender cómo afrontar una entrevista laboral pueden convertirse en primeros pasos para avanzar. Enfrentar esos desafíos desde “el coraje y la determinación”, junto con una red de acompañamiento, puede contribuir a recuperar la motivación y construir un proyecto propio, concluyó.