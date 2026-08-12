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Abren inscripciones para nuevos talleres comunitarios en el CIC II Este

El espacio municipal amplió su propuesta para el último trimestre de 2026 y ya cuenta con cerca de 40 actividades. Hay opciones de formación, recreación, oficios y bienestar para distintas edades.

12 de Agosto de 2026
Talleres comunitarios en el CIC II Este: abren inscripciones.
Talleres comunitarios en el CIC II Este: abren inscripciones. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El espacio municipal amplió su propuesta para el último trimestre de 2026 y ya cuenta con cerca de 40 actividades. Hay opciones de formación, recreación, oficios y bienestar para distintas edades.

Los talleres comunitarios en el CIC II Este sumaron nuevas propuestas y mantienen abiertas las inscripciones para vecinos interesados en participar durante el último trimestre de 2026. El espacio municipal ya cuenta con cerca de 40 actividades, entre capacitaciones en oficios, propuestas culturales, recreativas y espacios vinculados al bienestar.

 

Emilio "Pata" Ruberto, director del CIC II Este, destacó el crecimiento de la oferta ante Elonce y refirió a uno de las incorporaciones: "Uno de los talleres más importantes es Haciendo con amor: reparación y reciclaje de prendas". La propuesta trabaja con máquinas de coser y promueve herramientas vinculadas con la moda circular. Debido al interés generado, ya superó las 20 inscripciones y se prevé dividir a los participantes en grupos.

 

 

Nuevas capacitaciones y cómo inscribirse

 

También comenzaron o se incorporaron talleres de guion audiovisual, biodanza, peluquería masculina y barbería, confección de calzado artesanal, reparación de electrodomésticos y cartelería LED. A ellos se suman propuestas ya existentes destinadas a diferentes grupos etarios.

 

“Para todas las edades hay una actividad”, aseguró el director. Para los más chicos se ofrecen, entre otras alternativas, ajedrez, juegos y juguetes. Además, comenzó un dispositivo grupal de salud mental destinado a jóvenes y adolescentes, que funciona los lunes y jueves.

 

Las inscripciones permanecen abiertas en la mayoría de los talleres, con excepción de peluquería de damas, cuya cursada comenzó en marzo. Algunas actividades son gratuitas y otras aranceladas. Para consultar disponibilidad, horarios y requisitos, los interesados pueden comunicarse al 3434344777 o por las redes sociales del CIC II Este.

 

 

Una milonga de tango con entrega de una bandera

 

Además, este viernes el espacio realizará una nueva edición de su milonga mensual de tango. La actividad comenzará a partir de las 20:30 horas y se extenderá hasta pasada la medianoche.

 

Durante la noche está prevista la visita del folclorista Hernán Rondán Grasso, quien entregará como donación una bandera argentina de ceremonia.

 

El director valoró finalmente la respuesta de los vecinos ante las propuestas. "Hay mucho interés y eso nos alegra, nos llama a seguir ofreciendo actividades", expresó.

 

Abren inscripciones para nuevos talleres comunitarios en el CIC II Este

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