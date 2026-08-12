Agmer apuntó contra la contratación de Teknofood: “Hay productos que tienen hasta seis sellos”

REDACCIÓN ELONCE
Agmer reforzó sus cuestionamientos al sistema de provisión de alimentos para comedores escolares y advirtió que productos de Teknofood tendrían hasta seis sellos de advertencia. El amparo colectivo quedó bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia.
La provisión de alimentos de Teknofood para comedores escolares volvió a ser cuestionada este miércoles por Agmer y los abogados que impulsaron un amparo colectivo contra el nuevo sistema implementado en Entre Ríos. Los referentes advirtieron sobre productos con hasta seis sellos de advertencia y sostuvieron que su distribución en las escuelas incumpliría la Ley de Etiquetado Frontal.
El planteo fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en Paraná. Participaron el secretario general del sindicato, Abel Antivero; los abogados Rubén Pagliotto y Verónica Fischbach, y la representante de Fundación Cauce, Valeria Enderle.
El eje de la presentación estuvo puesto en la calidad nutricional de los productos incluidos en el sistema centralizado y en el avance del expediente que llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que había frenado la entrega de ultraprocesados.
“No son alimentos, sino productos”
Antivero vinculó la alimentación de los estudiantes con las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación. En ese marco, cuestionó que, según sostuvo, no se hubiera fundamentado técnicamente la calidad nutricional de la mercadería que llegaría a las escuelas.
“En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No son alimentos, sino productos”, afirmó el dirigente gremial. Además, consideró que “el Gobierno utiliza la alimentación como una variable de ajuste”.
El secretario general de Agmer también rechazó los cuestionamientos oficiales hacia el funcionamiento de los comedores y defendió la tarea desarrollada por directivos, docentes y cocineros. Desde el gremio ratificaron que el reclamo apuntó a preservar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable.
El planteo por los sellos de advertencia
Pagliotto concentró sus críticas en la aplicación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. Según explicó, algunos de los productos contemplados en el esquema tendrían varios octógonos de advertencia, situación que, a criterio de los amparistas, impediría su ingreso a establecimientos educativos.
“Imagínese un budín marca X que tiene cuatro octógonos, no uno, cuatro; es decir, supera en 300% el máximo permitido”, sostuvo el abogado. Luego señaló que, de acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales, “un solo sello de advertencia es suficiente para prohibir la entrada de ese producto a los entornos escolares”.
Fischbach aportó otros detalles sobre la mercadería observada en la presentación judicial. “Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos tienen los cerealitos”, afirmó la abogada de Agmer, quien además cuestionó el sustento probatorio presentado por el Estado durante la tramitación del expediente.
El amparo quedó en manos del STJ
El conflicto judicial se inició a partir de un amparo colectivo contra el sistema de provisión de alimentos adjudicado a Teknofood SA. Una medida cautelar había frenado la entrega de determinados productos, pero el Ejecutivo provincial apeló esa decisión y el expediente avanzó hacia el Superior Tribunal de Justicia.
Los amparistas presentaron posteriormente un planteo de nulidad y sostuvieron que el artículo 15 de la Ley 8369 establece que las cautelares dictadas en procesos de amparo son inapelables. La resolución quedó ahora en manos de los nueve integrantes del máximo tribunal provincial.
Los representantes legales anticiparon, además, que hicieron reserva para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a instancias internacionales en caso de que el planteo no prosperara en Entre Ríos.
Adhesiones y cuestionamientos a la logística
Durante la conferencia también informaron que el amparo recibió un fuerte respaldo después de la convocatoria pública realizada por la Justicia. Según indicaron, se registraron cerca de 500 adhesiones en apenas dos días, mientras que Fischbach precisó que ya contaban con “firmas de más de 400 personas” y apoyos sindicales.
“Tenemos la adhesión de CTA, de Ctera y de gremios de todas las provincias”, expresó la letrada. Los interesados podrán incorporarse a la presentación hasta este domingo, debido a que los plazos de una acción constitucional continúan corriendo durante los días inhábiles.
Como antecedente, Agmer Uruguay también había cuestionado la logística del nuevo esquema. La seccional advirtió que las seis entregas anuales previstas obligarían a las escuelas a almacenar grandes cantidades de mercadería y planteó dudas sobre la infraestructura disponible para garantizar su conservación.
Mientras el STJ analiza el expediente, el gremio ratificó su rechazo al sistema y reclamó que cualquier provisión destinada a los comedores respete la normativa nacional de alimentación saludable.