La ONU advirtió que la magnitud del terremoto en Colombia podría ser mucho mayor

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia podrían ser mayores que las estimadas inicialmente. La principal preocupación está centrada en las comunidades rurales y remotas, desde donde todavía llega información parcial sobre víctimas y daños materiales.

La coordinadora residente de la ONU en el país, María José Torres Macho, explicó que las evaluaciones cambian a medida que los equipos acceden a las zonas afectadas. “Todo lo que estoy reportando en este momento va a seguir evolucionando mientras hablamos. Estamos actualizando constantemente la información”, señaló.

El último reporte citado registra al menos 240 personas fallecidas y cerca de 4.000 desaparecidas. Los rescatistas continúan trabajando entre los escombros para localizar sobrevivientes, mientras se trasladan suministros y personal hacia los lugares más golpeados.

Las comunidades rurales, bajo evaluación

La representante de Naciones Unidas sostuvo que existe un panorama más preciso sobre las consecuencias en las principales ciudades de Colombia, pero todavía falta conocer la dimensión de la emergencia fuera de esos centros urbanos. “Sabemos más sobre cuál es el impacto en las capitales, pero menos en las zonas rurales y remotas”, reconoció.

Las necesidades más urgentes son alojamiento temporal, agua potable, alimentos, atención médica y elementos básicos. La búsqueda y el rescate permanecen como prioridad, especialmente en sectores donde se reportaron derrumbes y personas atrapadas.

También existe preocupación por las mujeres embarazadas, los niños pequeños y las familias que perdieron sus viviendas. Ante las dificultades para acceder a determinados lugares, se evalúa desplegar unidades móviles que acerquen asistencia a poblaciones alejadas.

Viviendas y servicios afectados

Los datos reunidos por Naciones Unidas indican que cerca de 5.000 viviendas resultaron dañadas y 387 quedaron completamente destruidas. Además, se registraron 61 edificios colapsados y afectaciones sobre 53 rutas, lo que dificulta el traslado de ayuda.

El terremoto también provocó daños en más de 550 establecimientos educativos, 350 centros comunitarios y 24 instalaciones sanitarias. El impacto sobre el sistema de salud se concentra especialmente en el Valle del Cauca y, dentro de ese departamento, en la ciudad de Cali.

La ONU comenzó a redirigir recursos que ya tenía disponibles en Colombia. El Programa Mundial de Alimentos aportará su capacidad logística y sus almacenes, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utilizará herramientas de teledetección para evaluar los daños estructurales y económicos.