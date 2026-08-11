Encontraron 86 kilos de marihuana en el colectivo que iba a trasladar a San Pablo a jugar la Sudamericana

Un micro contratado para trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia fue interceptado con 86,5 kilos de marihuana. El procedimiento ocurrió cuando el vehículo viajaba desde Cochabamba hacia Santa Cruz de la Sierra.

La Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales revisó el transporte y encontró cuatro bolsas con paquetes de droga ocultos en un compartimiento situado dentro de la cabina del conductor.

Durante el procedimiento quedaron detenidos dos conductores y un ayudante que viajaban en el vehículo. Las autoridades bolivianas mantienen abierta la investigación para determinar si existen otras personas involucradas.

El plantel nunca utilizó el colectivo

El transporte pertenecía a Buses Cosmos, empresa contratada para cubrir los traslados de la delegación brasileña. Aunque ya llevaba el escudo del club colocado en sus laterales, nunca tuvo contacto con los jugadores.

La empresa proporcionó otro vehículo para trasladar al plantel de San Pablo desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel. El recorrido se completó normalmente durante la noche del lunes.

El colectivo ya estaba decorado con el logo del club.

Representantes de la institución explicaron que no recibieron una notificación oficial sobre el operativo y que conocieron lo ocurrido mediante los medios bolivianos. La programación deportiva no sufrió modificaciones.

La respuesta de la empresa

Buses Cosmos emitió posteriormente un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad a los trabajadores detenidos. También remarcó que el club no utilizó el vehículo donde se encontró la marihuana.

La delegación había decidido concentrarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, para reducir los efectos de la altura. Luego viajó a La Paz pocas horas antes del encuentro.

San Pablo tenía previsto enfrentar a Bolívar en el estadio Hernando Siles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El procedimiento con el micro no afectó el cronograma establecido para el partido.