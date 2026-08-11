Micro con 48 estudiantes perdió el control por el hielo y chocó contra siete vehículos en Bariloche

Un micro que transportaba a 48 estudiantes perdió el control por el hielo y chocó contra siete vehículos durante la madrugada de este martes en San Carlos de Bariloche. Pese a la magnitud del accidente y los importantes daños materiales, ninguno de los alumnos ni la conductora sufrió lesiones.

El siniestro ocurrió alrededor de la medianoche sobre calle 20 de Febrero, cuando el colectivo de turismo, conducido por una joven de 26 años, circulaba en dirección al centro de la ciudad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, al llegar a la intersección con Güemes, la presencia de nieve y hielo sobre la calzada impidió que la conductora pudiera frenar y mantener la trayectoria del vehículo, que terminó protagonizando una colisión en cadena.

Los 48 estudiantes resultaron ilesos

A pesar de la violencia de los impactos y del amplio operativo que debió desplegarse en el lugar, los 48 estudiantes que viajaban en el micro resultaron ilesos. La conductora tampoco sufrió heridas.

Bariloche CHOQUE MÚLTIPLE 🚍En horas de la noche de ayer (10/08), y en medio de una intensa nevada, un colectivo impactó contra varios vehículos. fuente bariloche2000 pic.twitter.com/OYAoFoGIwx — Rodrigo Sotomayor💯 (@RodrigoSotomayr) August 11, 2026

El colectivo alcanzó a siete automóviles que se encontraban estacionados o circulaban por el sector. Los rodados involucrados fueron un Renault Logan, una Ford EcoSport, un Toyota Corolla, un Chevrolet Onix, un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208.

El accidente ocasionó importantes daños materiales a lo largo de la cuadra. La secuencia se produjo en momentos en que la ciudad atravesaba condiciones adversas por el temporal de nieve y la formación de hielo en las calles.

Derribó un poste y afectó el suministro eléctrico

Durante su recorrido fuera de control, el colectivo también derribó un poste utilizado para servicios de telefonía e internet y afectó parte del tendido eléctrico.

La situación provocó un corte puntual del suministro en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, agentes de Tránsito municipal y cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).

Las tareas estuvieron destinadas a ordenar la circulación, eliminar riesgos derivados de los cables y estructuras dañadas y avanzar con el restablecimiento de los servicios afectados.

Advirtieron por el peligro del hielo

Tras el accidente, las autoridades volvieron a advertir sobre las dificultades para circular debido al temporal que afectaba a la región cordillerana.

En ese contexto, recordaron que se encontraba vigente la obligatoriedad de utilizar cadenas para circular dentro del radio urbano, debido a la acumulación de nieve y hielo.

Las condiciones de la calzada representaban uno de los principales riesgos para automovilistas y transportistas, especialmente en calles con pendientes pronunciadas.

Agredió a un policía y terminó detenido

Mientras las autoridades controlaban la situación y constataban el estado de los pasajeros, se produjo otro incidente. Uno de los propietarios de los automóviles dañados comenzó a insultar y recriminar a la conductora del colectivo por lo ocurrido.

Los efectivos policiales intervinieron para detener el hostigamiento y mediar en la discusión. Sin embargo, de acuerdo con la información policial, el hombre desoyó las indicaciones.

En medio del altercado, golpeó con un puño en el hombro a uno de los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar. Posteriormente, quedó trasladado a una dependencia policial.