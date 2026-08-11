Buscan a un hombre de 64 años que se retiró de su hogar y desconocen su paradero

La Justicia solicitó colaboración para localizar a Ramón Cabrera, de 64 años, quien se habría retirado de su domicilio durante este lunes. Difundieron sus características físicas, vestimenta y teléfonos para aportar información.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitaron la colaboración de la población para dar con el paradero de Ramón Cabrera, de 64 años, quien se habría retirado de su hogar durante este lunes y desde entonces es buscado.
Según la información difundida oficialmente, el hombre es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello oscuro.
Cómo estaba vestido
Al momento de retirarse de su domicilio, Cabrera vestía un buzo marrón claro y/o beige, pantalón de jean negro y zapatillas oscuras, características que fueron aportadas para facilitar su identificación.
Desde la Justicia pidieron que cualquier persona que pueda brindar información sobre su ubicación se comunique inmediatamente con las autoridades.
Los datos pueden suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, 0800-444-6372, o directamente a la Comisaría Décima de Paraná, al teléfono 0343-4206204.
Teléfonos para aportar información
Las autoridades remarcaron la importancia de comunicar cualquier dato que pueda contribuir a establecer el paradero del hombre y avanzar con la búsqueda.