Choque entre camiones en la Autopista 14: una cabina quedó totalmente destruida

En la madrugada de este martes se registró un choque entre camiones en la Autopista 14, a la altura del kilómetro 11, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. Un conductor de 34 años, oriundo de Misiones, resultó lesionado y fue trasladado consciente al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4 y motivó la salida del móvil Nº 24 de Bomberos Voluntarios de Ceibas. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron uno de los camiones detenido sobre la calzada, con la cabina completamente destruida como consecuencia del impacto.

Marcelo Paredes, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas, relató a Elonce que cuando arribaron al lugar, el conductor del vehículo más afectado ya había logrado salir con la colaboración de otras personas que circulaban por la zona.

El camionero fue trasladado consciente

Según explicó Paredes, el camionero lesionado tiene 34 años, es oriundo de la provincia de Misiones y viajaba solo al momento del siniestro. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado consciente y con lesiones por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, se trató de un choque por alcance. Un camión palero, que había partido desde Concepción del Uruguay y tenía como destino Puerto Ibicuy, fue impactado desde atrás por un camión Iveco que transportaba un contenedor.

La violencia del impacto provocó importantes daños materiales, principalmente en el Iveco, cuya cabina quedó totalmente destruida. Pese a la magnitud de los destrozos, su conductor pudo ser retirado antes de la llegada de los bomberos y permanecía consciente al momento de recibir asistencia médica.

Operativo para retirar los camiones

El siniestro generó complicaciones sobre la Autopista 14 debido a que uno de los vehículos de gran porte quedó detenido sobre la calzada. Ante esta situación, se solicitó la presencia de una grúa pesada para poder retirarlo y liberar el sector.

Además, se requirió otra unidad para realizar el trasbordo de la carga que transportaba el camión palero involucrado en la colisión. Elonce.com