Le robaron su perro y le exigieron $300.000 para devolvérselo

Un hombre denunció que le robaron su perro de una vivienda ubicada en calle Soldado Mosto y posteriormente le exigieron 300.000 pesos para recuperarlo. El animal fue localizado durante la noche y finalmente regresó con su dueño.

La mascota, un bulldog francés, había desaparecido horas antes del domicilio particular. Tras advertir lo ocurrido, el propietario recurrió a las redes sociales para solicitar información que permitiera encontrarla.

En la publicación dejó un número telefónico de contacto. Poco después comenzó a recibir mensajes en los que desconocidos le reclamaban el pago de dinero a cambio de devolverle el animal.

Le indicaron un lugar para realizar el intercambio

Quienes se comunicaron con el dueño establecieron como punto de encuentro un sector de Cortada 832. Frente a esa exigencia, el damnificado informó la situación y formalizó la correspondiente denuncia.

A partir de los datos aportados, se inició una búsqueda en las inmediaciones del lugar indicado para el presunto intercambio. Las recorridas permitieron establecer dónde podría encontrarse el perro.

La mascota fue hallada en una vivienda de la zona. Al llegar las autoridades, una mujer que se encontraba en el domicilio entregó voluntariamente al bulldog francés.

El perro regresó con su propietario

El procedimiento concluyó sin que el dueño tuviera que concretar el pago de los 300.000 pesos exigidos. Tampoco se informó sobre personas detenidas como consecuencia del episodio.

El fiscal en turno dispuso que se completaran las actuaciones relacionadas con la denuncia y ordenó la restitución inmediata del animal a su propietario.

De esta manera, el perro volvió con su familia pocas horas después de haber sido sustraído. La investigación continuará para determinar quiénes enviaron los mensajes y establecer las responsabilidades vinculadas con el pedido de dinero.