El Gobierno recompró al Banco Central Letras por casi USD 781,5 millones

Economía destinó USD 781,5 millones para cancelar Letras Intransferibles en poder del Banco Central. Los títulos serán dados de baja de la deuda pública.
El Gobierno nacional recompró al Banco Central Letras Intransferibles por casi USD 781,5 millones, mediante una operación destinada a cancelar instrumentos de deuda del Tesoro que estaban en poder de la autoridad monetaria.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, que dispuso una operación por un valor efectivo total de USD 781.466.440,76.
Según estableció la normativa, los títulos recibidos por el Tesoro como consecuencia de la recompra serán dados de baja de los registros de la deuda pública. La operación fue fijada con fecha de liquidación para el lunes 10 de agosto.
Qué deuda canceló el Gobierno
Dicha operación comprendió dos Letras del Tesoro Nacional Intransferibles en dólares que se encontraban en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La primera tiene vencimiento el 30 de junio de 2031 y fue emitida originalmente por un valor nominal de USD 76,25 millones. Para la recompra se estableció un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal original.
El segundo instrumento vence el 20 de abril de 2032 y había sido emitido originalmente por USD 1.226,34 millones. En este caso, Economía fijó un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 nominales.
Por qué el desembolso es de USD 781 millones
Los valores nominales originales de ambas Letras sumaban aproximadamente USD 1.302,6 millones, pero el Tesoro no desembolsó esa cantidad debido a que la recompra se realizó a precios inferiores al valor nominal.
De acuerdo con los valores establecidos oficialmente, la primera operación representó aproximadamente USD 49 millones efectivos y la segunda unos USD 732 millones. De esa manera, el monto total destinado a la recompra alcanzó los USD 781,47 millones.
Una vez que los títulos regresen al Tesoro como resultado de la operación, serán cancelados y eliminados de los registros correspondientes a la deuda pública, tal como determinó expresamente la resolución.
El antecedente que habilitó la operación
La medida se enmarcó en el Decreto 453/2025, que había autorizado a las secretarías de Hacienda y Finanzas a avanzar con la cancelación de Letras Intransferibles que se encuentran en poder del Banco Central.
La normativa estableció que el proceso debía comenzar por la Letra con vencimiento más cercano y continuar con las siguientes en orden cronológico, mediante una o varias operaciones de compra.
También habilitó que las operaciones puedan financiarse con desembolsos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes determinadas por las dos secretarías. Sin embargo, la Resolución Conjunta 47/2026 no precisó cuál fue la fuente específica de los USD 781,5 millones utilizados en esta recompra.
Qué son las Letras Intransferibles
Las Letras Intransferibles son instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro y mantenidos como activos por el Banco Central. Por su propia naturaleza, no pueden ser negociados libremente por la autoridad monetaria en el mercado como ocurre con otros títulos públicos.
Este tipo de instrumentos fue utilizado en diferentes momentos para documentar obligaciones del Tesoro con el BCRA. Con la recompra, el Banco Central entrega los títulos y el Tesoro procede posteriormente a su cancelación.
La operación forma parte, según los fundamentos oficiales, de las facultades de administración de pasivos otorgadas al Ministerio de Economía, que incluyen mecanismos como compra, venta y canje de instrumentos financieros.
Qué implica y qué no cambia para los ciudadanos
La resolución tiene efectos fundamentalmente sobre la administración financiera del Estado y la relación entre el Tesoro y el Banco Central. No establece modificaciones en las condiciones para comprar dólares, depósitos bancarios, impuestos, jubilaciones ni otros aspectos directamente vinculados con los ciudadanos.
Tampoco puede concluirse únicamente a partir de esta resolución que la deuda pública neta haya disminuido en los USD 1.302 millones correspondientes al valor nominal original de las Letras. Para determinar ese efecto sería necesario considerar de dónde provinieron los USD 781,5 millones utilizados para concretar la operación y si esa fuente generó nuevas obligaciones para el Estado.
Del mismo modo, la resolución por sí sola no permite atribuir automáticamente el monto de la operación a un aumento de las reservas internacionales del Banco Central. La norma se limitó a instrumentar la recompra y posterior baja de las Letras Intransferibles involucradas.