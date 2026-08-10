El Gobierno analiza facilitar los préstamos en dólares para impulsar la economía

El Gobierno analiza flexibilizar las restricciones que actualmente limitan el uso de los dólares depositados en los bancos para otorgar créditos. La propuesta busca ampliar el financiamiento disponible y contribuir a la recuperación de la actividad económica.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que la regulación vigente merece ser revisada y debatida. Las restricciones fueron establecidas después de la crisis de 2001 para evitar que las entidades prestaran moneda extranjera a personas o empresas cuyos ingresos estuvieran expresados en pesos.

Actualmente, los depósitos privados en moneda estadounidense superan los US$40.000 millones. La iniciativa oficial no contempla habilitar la totalidad de esos fondos, sino movilizar aproximadamente US$7.000 millones que permanecen inmovilizados como parte de los encajes bancarios.

Las flexibilizaciones que ya autorizó el Banco Central

El BCRA permitió anteriormente que las entidades utilicen dólares propios, obtenidos mediante colocaciones de deuda, para financiar a familias y empresas no exportadoras. También autorizó los préstamos a clientes con ingresos en pesos cuando cuentan con el aval de una compañía exportadora.

Sin embargo, estas alternativas tuvieron una utilización limitada. Cerca del 90% de los préstamos vigentes en moneda extranjera continúa destinado a operaciones de comercio exterior, principalmente mediante créditos de sola firma.

Mientras el financiamiento en pesos mostró señales de contracción, los préstamos en moneda extranjera crecieron durante julio. Por ese motivo, el Gobierno considera que una flexibilización adicional podría favorecer las inversiones y el nivel de actividad.

Los riesgos que genera la propuesta

El principal cuestionamiento está relacionado con el descalce de monedas. Si una persona o empresa obtiene financiamiento en dólares, pero genera sus ingresos en pesos, una variación cambiaria podría aumentar considerablemente el peso de la deuda.

Los especialistas también recuerdan que el Banco Central no puede actuar como prestamista de última instancia en moneda extranjera. Por esa razón, cualquier modificación debería preservar niveles suficientes de liquidez para responder ante eventuales retiros de depósitos.

La iniciativa todavía permanece en estudio y no existe una medida oficial. Entre las alternativas también se analiza fortalecer los depósitos y créditos ajustados por UVA como una vía para recuperar el financiamiento sin aumentar la exposición cambiaria del sistema.