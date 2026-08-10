Buscan a los dueños de 264 botellas de vodka y un bote retenidos por Aduana Concordia

Aduana Concordia publicó una intimación por 264 botellas de vodka y un bote de chapa. Los interesados tendrán 30 días para acreditar derechos sobre los bienes.
La Aduana Concordia intimó a quienes puedan acreditar derechos sobre una importante cantidad de mercadería que permanece en situación de rezago, entre la que aparecen 264 botellas de vodka y un bote de chapa de seis metros de largo.
La medida fue publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante un edicto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Allí se otorgó un plazo de 30 días corridos desde la publicación para que los eventuales interesados se presenten y acrediten sus derechos.
Según lo establecido oficialmente, dentro de ese período deberán solicitar alguna de las destinaciones autorizadas para los elementos alcanzados por el procedimiento. En caso de no hacerlo, la mercadería podría quedar sujeta al mecanismo previsto por la legislación aduanera para los bienes considerados abandonados a favor del Estado.
Qué mercadería figura en el edicto
Entre los elementos incluidos en la publicación oficial aparecen 264 unidades de vodka de un litro cada una. La mercadería quedó individualizada dentro de las actuaciones llevadas adelante por la Aduana de Concordia.
El otro bien mencionado es un bote de chapa de seis metros de eslora, que también quedó comprendido dentro del procedimiento administrativo informado por el organismo nacional.
La publicación no implicó por sí misma que estos elementos hayan sido definitivamente decomisados ni que vayan a ser inmediatamente subastados. El objetivo del edicto fue intimar públicamente a quienes consideren tener derechos sobre ellos para que se presenten ante la autoridad aduanera dentro del plazo establecido.
Qué ocurre si nadie reclama los bienes
El procedimiento se encuentra contemplado dentro de las disposiciones del Código Aduanero vinculadas con las mercaderías que permanecen en situación de rezago. La notificación pública permite que eventuales titulares acrediten sus derechos antes de que avance el trámite correspondiente.
De acuerdo con el edicto, los interesados dispondrán de 30 días corridos para presentarse y solicitar alguna de las destinaciones autorizadas. Si no se realiza el trámite dentro de ese período, los bienes podrán ser considerados abandonados a favor del Estado en los términos previstos por la normativa aduanera.
La novedad adquirió particular interés por las características y la cantidad de los elementos individualizados: más de 260 botellas de vodka y una embarcación de seis metros, cuya situación deberá definirse una vez concluido el período fijado por la Aduana Concordia.