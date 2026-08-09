Un nene de tres años murió tras ser atacado por un perro pitbull en Córdoba

El pequeño estaba junto a su padre cuando el animal lo atacó y le provocó graves heridas en el rostro y el cuello. Fue trasladado de urgencia a una clínica, donde falleció pese a los intentos por reanimarlo.
Un nene de tres años murió este domingo tras ser atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Villa La Lonja, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El pequeño se encontraba junto a su padre cuando el animal se abalanzó sobre él y le provocó heridas de extrema gravedad.
El episodio ocurrió en inmediaciones de la intersección de las calles José Baca y La Santa María. Por motivos que eran materia de investigación, el perro atacó imprevistamente al niño, según los primeros datos recabados por la Policía provincial.
Ante la gravedad de las lesiones, el menor fue trasladado inmediatamente hasta la Clínica Vélez Sarsfield. Allí, los profesionales médicos constataron que presentaba severas heridas principalmente en el rostro y el cuello.
El nene murió pese a los intentos por reanimarlo
El personal de salud desplegó maniobras para intentar reanimar al pequeño y brindarle asistencia de urgencia. Sin embargo, las lesiones sufridas durante el ataque resultaron fatales y el niño murió a los pocos minutos de haber ingresado al establecimiento.
Tras conocerse el fallecimiento, tomó intervención la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del ataque y establecer en qué circunstancias el animal llegó hasta el lugar donde se encontraba el niño con su padre.
Una de las principales cuestiones que buscaban determinar los investigadores era quién tenía la responsabilidad sobre el perro al momento del episodio. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el pitbull pertenecería a vecinos de la zona, aunque esa circunstancia debía ser establecida formalmente dentro de la causa.
Investigan posibles responsabilidades por el ataque
Las actuaciones judiciales también apuntaban a determinar las eventuales responsabilidades penales y civiles derivadas del episodio. Para ello, resultará clave establecer cómo se encontraba alojado el animal, de qué manera llegó hasta la vía pública y qué ocurrió durante los instantes previos al ataque.
El trágico episodio generó conmoción y volvió a poner en primer plano los ataques protagonizados por perros que pueden provocar lesiones graves. En este caso, la corta edad de la víctima y las heridas sufridas en zonas vitales derivaron en un desenlace fatal pese a la rápida asistencia médica.
La muerte del pequeño representó, además, el segundo episodio fatal provocado por el ataque de un perro registrado en la provincia de Córdoba en menos de tres meses.
Otro antecedente fatal ocurrido en mayo
En mayo pasado, una nena de cuatro años murió luego de ser atacada por un perro mestizo en la ciudad cordobesa de Cosquín. El episodio ocurrió en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima.
En aquella oportunidad, el animal también le provocó lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona del cuello. La pequeña no logró sobrevivir a las heridas sufridas.
Ahora, la Justicia avanzaba con las actuaciones por la muerte del nene de tres años y buscaba establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque, además de determinar quiénes eran los responsables del animal.