Hallaron un hombre sin vida en el río Gualeguaychú a la altura del puerto y fue identificado por un familiar

REDACCIÓN ELONCE
Hallaron un hombre sin vida en el río Gualeguaychú y luego, fue identificado por un familiar que había denunciado su desaparición horas después del hallazgo. Tenía 51 años y su vehículo fue localizado en el puerto.
El hombre hallado sin vida en el río Gualeguaychú durante el mediodía de este domingo fue identificado posteriormente por un familiar. La víctima tenía 51 años y había dejado su vehículo estacionado en inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo.
El hallazgo se produjo cerca del mediodía, a la altura de plaza Almeida, en la zona de los galpones del puerto. En un primer momento, el hombre no pudo ser identificado debido a que no llevaba documentación entre sus pertenencias.
Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo para retirar el cuerpo del agua y acordonó el sector. La extracción se concretó minutos antes de las 13 y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de los estudios correspondientes.
Un familiar había denunciado su desaparición
Cerca de las 16, un familiar realizó un pedido de localización debido a que el hombre había dejado de responder mensajes y llamadas desde la noche del sábado. A partir de esa denuncia, se estableció una posible vinculación con el cuerpo encontrado horas antes.
La víctima residía en la zona oeste de la ciudad. Su Renault Scenic fue encontrado estacionado sobre la Costanera, cerca del sector de la grúa y a poca distancia del lugar del hallazgo. En el interior del rodado permanecían algunas de sus pertenencias.
El familiar que había realizado la denuncia se trasladó posteriormente hasta la Morgue Judicial, donde reconoció el cuerpo y confirmó su identidad, publicó Radio Máxima.
La Fiscalía investiga las circunstancias
Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía en turno, encabezada por Jorge Gutiérrez, mientras que personal de la Jefatura Departamental de Policía colaboró con el procedimiento.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo no presentaba signos de violencia y los primeros estudios determinaron que el fallecimiento se produjo por ahogamiento. La investigación judicial buscaba establecer las circunstancias en las que el hombre terminó en el río.