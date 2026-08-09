Un auto se incrustó en el predio de un club y el conductor dio positivo en alcoholemia

Un auto se incrustó en el predio del Club Neptunia de Gualeguaychú durante la madrugada de este domingo, tras atravesar el tejido perimetral. No hubo personas heridas y el conductor dio positivo en el control de alcoholemia. El vehículo ya fue retirado.
Un auto se incrustó en el predio del Club Neptunia de Gualeguaychú y el conductor dio positivo en alcoholemia durante un siniestro vial registrado en la madrugada de este domingo. El vehículo atravesó el tejido perimetral de la institución, ubicada en la zona del Parque Unzué, y terminó dentro de las instalaciones.
Según informó el propio club mediante un comunicado, el automóvil ingresó al predio después de impactar contra el cerramiento y finalmente quedó detenido en inmediaciones del sector del frontón.
Pese a las características del accidente, no se registraron personas lesionadas. El episodio provocó, en cambio, daños materiales sobre el tejido perimetral y otros sectores alcanzados durante el recorrido del vehículo, publicó El Día.
El conductor dio positivo en alcoholemia
El presidente del Club Neptunia, Ramiro Nario, confirmó posteriormente que el conductor del automóvil fue sometido al correspondiente control de alcoholemia y que el resultado fue positivo.
Nario también indicó que, de acuerdo con la información disponible, en el siniestro habría intervenido el exceso de velocidad. Las circunstancias concretas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.
El dirigente agradeció además la intervención del personal de Tránsito, que trabajó en el lugar después del episodio y colaboró con las tareas necesarias tras el ingreso del vehículo al predio.
Daños en las instalaciones del Club Neptunia
Desde la Comisión Directiva señalaron que el accidente provocó diferentes daños materiales y anticiparon que se llevarían adelante las reparaciones necesarias para recuperar los sectores afectados.
Uno de los principales puntos dañados fue el tejido perimetral que el automóvil atravesó antes de ingresar a las instalaciones. Desde la institución indicaron que el objetivo será normalizar ese sector a la mayor brevedad posible.
Mientras se desarrollaban las tareas, las autoridades del club solicitaron precaución a los socios y a las personas que circularan por las inmediaciones, con el objetivo de evitar inconvenientes durante el retiro del vehículo y los posteriores trabajos.
El automóvil ya fue retirado
Cerca del mediodía de este domingo, Nario confirmó que el vehículo ya había sido retirado del predio, por lo que comenzaron las acciones destinadas a evaluar y reparar los daños ocasionados durante el impacto.
El Club Neptunia agradeció la comprensión de sus socios ante las complicaciones derivadas del episodio y destacó la rápida colaboración de quienes intervinieron luego del accidente.
El hecho terminó así únicamente con consecuencias materiales, ya que ninguna persona sufrió lesiones. Las actuaciones permitirán determinar las circunstancias en las que el automóvil terminó atravesando el cerramiento de la institución durante la madrugada.