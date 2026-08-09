El jueves comienzan las instancias regionales de la Feria de Educación 2026

Con la participación de 80 proyectos, este jueves 13 de agosto comenzarán las instancias regionales de la Feria de Educación 2026, organizadas por el Consejo General de Educación (CGE). Las jornadas se desarrollarán hasta el 21 de agosto en cuatro sedes.
Con la participación de 80 proyectos, este jueves 13 de agosto comenzarán las instancias regionales de la Feria de Educación 2026, organizadas por el Consejo General de Educación (CGE). Las jornadas se desarrollarán hasta el 21 de agosto en cuatro sedes, permitiendo continuar el proceso de socialización de los trabajos seleccionados durante la instancia escolar.
Desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE) destacaron que las instancias regionales reunirán proyectos seleccionados entre los más de 1.200 que participaron de la etapa escolar durante julio. Cada departamento estará representado por hasta cinco propuestas, garantizando la participación de los distintos niveles, modalidades y ejes Steam del sistema educativo.
La primera jornada regional se desarrollará el 13 de agosto en la escuela secundaria Nº 15 San Antonio de Chajarí, con proyectos de los departamentos Colón, Concordia, Federación y San Salvador. El 14 de agosto, la sede será la escuela primaria Nº 1 Cornelio Saavedra de Feliciano, donde participarán propuestas de los departamentos Feliciano, Federal y La Paz. Las actividades continuarán el 20 de agosto en la escuela de educación técnica Nº 1 Doctor Conrado Etchebarne de Villaguay. En esta instancia se presentarán proyectos de los departamentos Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria y Villaguay.
La última jornada regional tendrá lugar el 21 de agosto en la escuela secundaria y superior Nº 4 Julio Ossola de Rosario del Tala, con propuestas de los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay y Tala. Los proyectos destacados en cada una de estas instancias representarán a Entre Ríos en la etapa nacional de la Feria de Educación 2026.
Evaluar para acompañar
La evaluación en la Feria de Educación tiene un carácter formativo y constituye una instancia de acompañamiento pedagógico orientada a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con ese propósito, las y los docentes evaluadores participan previamente de instancias de capacitación sobre los criterios e instrumentos de evaluación. Durante las jornadas regionales, recorren cada uno de los proyectos para dialogar con estudiantes y docentes, conocer el trabajo desarrollado y elaborar devoluciones que reconozcan las fortalezas de cada propuesta y aporten sugerencias para su enriquecimiento.
A diferencia de la instancia escolar, en la que las devoluciones se realizaron de manera asincrónica y son enviadas por correo electrónico, en la etapa regional la evaluación incorpora el encuentro presencial entre evaluadores y equipos participantes. Todos estos intercambio favorece la reflexión sobre los procesos de investigación y aprendizaje, el diálogo entre los distintos actores y la construcción colectiva de conocimientos, reafirmando el sentido de la Feria de Educación como un espacio de socialización, aprendizaje e innovación pedagógica.
A continuación, el listado de los proyectos que participarán de la instancia provincial.