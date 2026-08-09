Chocaron dos autos en esquina semaforizada de Paraná: uno de los conductores cruzó en rojo

REDACCIÓN ELONCE
Un fuerte choque en avenida Ramírez se registró antes del mediodía de este domingo, a la altura de calle Vucetich. Dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital San Martín. Uno de los vehículos involucrados prestaría servicio para una aplicación de viajes. VIDEO.
Un fuerte choque en avenida Ramírez dejó dos mujeres heridas y provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados durante la mañana de este domingo en Paraná. El accidente ocurrió minutos antes del mediodía, a la altura de la intersección con calle Vucetich, y demandó la intervención de distintos servicios de emergencia.
Por motivos que se trataban de establecer fehacientemente, colisionaron un Fiat Palio y un Ford Orion. Como consecuencia de la violencia del impacto, este último vehículo salió de la calzada y terminó sobre la vereda.
Según los primeros datos a los que accedió Elonce, se investigaba si uno de los conductores habría atravesado la intersección cuando el semáforo se encontraba con luz roja. Esa circunstancia habría desencadenado la colisión, aunque la mecánica del siniestro deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.
Dos mujeres fueron trasladadas al hospital San Martín
Producto del choque, dos mujeres que viajaban como acompañantes en los vehículos sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica. Ambas fueron trasladadas al hospital San Martín para su correspondiente evaluación.
De acuerdo con la información preliminar, uno de los automóviles involucrados se encontraba prestando servicio para una aplicación de viajes al momento del accidente. La mujer que viajaba como pasajera en esa unidad sería una de las personas lesionadas.
No se brindaron inicialmente mayores precisiones respecto de la gravedad de las heridas sufridas por las mujeres. Mientras se desarrollaba el operativo, los vehículos permanecieron en el lugar con importantes daños derivados del impacto.
Fuerte choque en avenida Ramírez dejó dos mujeres heridas y un auto terminó sobre la vereda pic.twitter.com/sJRmv6A9Hz— ELONCE WEB (@ElonceW56269) August 9, 2026
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Paraná, personal del servicio de emergencias 107, efectivos de la Comisaría Cuarta y del 911, además de inspectores de Tránsito de la Municipalidad.
Los agentes desplegaron las tareas necesarias para asistir a las personas involucradas y ordenar la circulación en un sector de avenida Ramírez que registra un importante movimiento vehicular.
Elonce accedió además a un video registrado después del accidente, en el que se pudo observar cómo quedaron las unidades siniestradas. Las imágenes mostraron la magnitud de los daños y al Ford Orion sobre la vereda tras la colisión.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Las actuaciones buscarán determinar cuál de los vehículos tenía habilitado el paso al momento de atravesar la intersección y establecer fehacientemente las responsabilidades en el accidente.
Hasta el momento, la versión respecto de que uno de los automovilistas habría cruzado con el semáforo en rojo forma parte de los primeros datos surgidos tras el hecho y deberá ser corroborada por los investigadores.
El siniestro ocurrió minutos antes del mediodía de este domingo y dejó como saldo preliminar dos mujeres trasladadas al hospital, importantes daños materiales y un amplio despliegue de los servicios de emergencia.