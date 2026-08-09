La Joaqui habló de Luck Ra y Tuli Acosta: “Hay límites que tal vez para ellos no lo eran”

La Joaqui habló de Luck Ra y Tuli Acosta y reveló qué fue lo que le generó malestar en medio de la relación de amistad entre su expareja y la bailarina. Durante su participación en Podemos Hablar (PH), la referente del RKT sostuvo que nunca dudó del vínculo entre ambos, aunque consideró que existieron determinados límites que no fueron contemplados cuando ella estaba en pareja con el cantante.

“Yo no dudo de la amistad de ellos. Ellos son reamigos”, afirmó La Joaqui al ser consultada por Martín Cirio y Yanina Latorre sobre las versiones que circularon después de conocerse su separación de Luck Ra. De esa manera, descartó que Tuli Acosta haya sido una tercera persona en discordia.

Sin embargo, inmediatamente marcó una diferencia respecto de determinadas situaciones que vivió durante el noviazgo. “Solo siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja, hay límites que tal vez para nosotros los adultos son obvios, que tal vez para ellos no lo eran”, expresó.

La Joaqui explicó qué actitud la lastimó

La cantante reconoció que determinadas conductas de Luck Ra y Tuli Acosta le provocaron dolor, aunque aclaró que no consideraba que hubieran actuado con intención de perjudicarla.

“Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad. Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler”, confesó durante la entrevista televisiva.

La Joaqui hablando de su separación en PH. “Mi duelo es entender que la persona que yo amo, no me ama.” pic.twitter.com/6l9DtRR5lo — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) August 9, 2026

El video de Tuli Acosta que generó polémica

Sus declaraciones llegaron después de varios días de especulaciones en redes sociales, donde Tuli quedó señalada por algunos usuarios como responsable de la ruptura. La Joaqui buscó desactivar esas versiones y diferenció el malestar que atravesó de una posible infidelidad.

Otro de los puntos abordados fue un TikTok publicado por Acosta mientras el conflicto sentimental ocupaba el centro de la escena mediática. Según contó La Joaqui, ambas hablaron directamente después de la repercusión que tuvo el contenido.

“Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: ‘Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda’”, relató.

Ante la pregunta sobre si había interpretado aquella publicación como una provocación, volvió a rechazar esa posibilidad. “No, no sentí que me boludeó. Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile y que los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja”, aclaró.

Negó una campaña contra Tuli Acosta

La Joaqui también se refirió a los fuertes cuestionamientos que recibió la bailarina en las redes sociales y negó haber promovido una campaña contra ella.

“Yo elijo creer que ella nada de lo que está haciendo me lo está haciendo con maldad”, aseguró. Luego agregó: “Otra cosa también que me encantaría aclarar es que es como que yo armo esta campaña en contra de la gente. Yo no le dije a nadie que hable mal de nadie”.

Además, pidió a sus seguidores que tampoco ataquen a Luck Ra como forma de manifestarle apoyo tras la separación. “Prefiero que me manden cosas bonitas a mí a que le digan algo feo a él”, expresó.

La Joaqui rompió en llanto al hablar de la separación

Durante otro momento de la entrevista, la artista se emocionó al explicar cómo atravesaba el final del noviazgo. “El amor ha sido un terreno muy complejo para mí y realmente no quiero ser temporal para nadie más”, manifestó.

La cantante remarcó que su vínculo con Luck Ra había sido diferente de sus relaciones anteriores. “En todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia. Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí”, contó.

También defendió públicamente a su expareja y rechazó las críticas que recibió luego de conocerse la ruptura. “Él no es un villano por no elegirme”, sentenció.

“Nosotros nos amamos”

La Joaqui sostuvo que la separación no estuvo vinculada con una ausencia de sentimientos entre ambos y reveló que, poco antes del final de la relación, había recibido un costoso regalo de Luck Ra.

“Tuvimos una situación que a mí me afligió de más y me sentí incomprendida. Algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo. Y no, la realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de 2 millones de pesos. Nosotros nos amamos, no fue una cuestión de desamor”, relató.

La cantante explicó que actualmente intentaba aceptar la decisión de su expareja. “Estoy lidiando con eso y aceptando que simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó y está bien porque tal vez él buscaba otra cosa. Lo entiendo, lo respeto, (pero) estoy cargando con una culpa de que el mundo crea que él es un monstruo por no quererme, cuando para mí es el hombre más increíble del mundo”, expresó.

Finalmente, resumió el momento personal que atraviesa y volvió a dejar en claro que no responsabiliza a Luck Ra de haberle provocado un daño deliberado: “Mi duelo no es que él haya hecho nada malo, porque no me hizo nada malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama”.