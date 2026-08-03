“No quiero conocer a nadie”: La Joaqui contó cómo vive la separación de Luck Ra

A pocos días de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui habló sobre el momento emocional que atraviesa y descartó la posibilidad de comenzar una nueva relación. “No quiero conocer a nadie”, afirmó.

La artista explicó que busca transitar el final del vínculo sin negar los sentimientos que todavía mantiene hacia el cantante. Ambos estuvieron juntos durante dos años y habían proyectado un futuro en común.

“El amor es un duelo”, expresó durante una entrevista con el programa Infama. Luego aclaró que no considera este proceso como una recuperación, sino como la aceptación de que una etapa terminó y otra comienza.

Por qué decidió comenzar terapia

La Joaqui contó que recibe acompañamiento de un terapeuta para ordenar sus emociones y encontrar una manera honesta de hablar sobre la ruptura.

Según explicó, cuando una persona está triste puede expresarse de manera injusta o cruel. Por ese motivo, intenta evitar los reproches y referirse al final de la pareja desde el afecto.

La cantante sostuvo que nadie debe ser responsabilizado por sus sentimientos y que su intención es preservar el respeto por la historia que compartieron.

Su pedido para que no ataquen a Luck Ra

La intérprete también manifestó su malestar por los comentarios contra su expareja y las versiones que vincularon la separación con la supuesta aparición de terceras personas.

“No tengo nada malo para decir de Facu”, aseguró al referirse al nombre real del cantante cordobés. Además, pidió que dejen de enviarle mensajes ofensivos.

La artista consideró injusto que sea atacado por haber tomado una decisión sobre su vida. En ese sentido, sostuvo que ambos tienen derecho a buscar su felicidad, aunque eso implique continuar por caminos diferentes.

“Quiero ser respetuosa con el amor que siento”

Consultada sobre la posibilidad de volver a enamorarse próximamente, La Joaqui fue contundente y señaló que no se siente preparada para conocer a otra persona.

La cantante explicó que todavía siente un amor “genuino y sincero” por Luck Ra y que desea mantenerse fiel a esas emociones mientras atraviesa la separación.

La ruptura había sido confirmada mediante un comunicado compartido en redes sociales. Allí explicaron que el final no se produjo por falta de amor ni por conflictos familiares, sino por diferencias sobre las etapas y los proyectos que cada uno desea para el futuro.