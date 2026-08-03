Precios de la hacienda en Entre Ríos revirtieron la tendencia y subieron en julio

Los precios de la hacienda en Entre Ríos aumentaron 3,64% en promedio durante julio. FARER destacó una recuperación generalizada, liderada por las vaquillas.
Los precios de la hacienda en Entre Ríos revirtieron la tendencia durante julio y registraron una suba promedio del 3,64%, después de varios meses caracterizados por bajas o escasas variaciones. La recuperación alcanzó a prácticamente todas las categorías comercializadas en los remates provinciales.
Los datos surgieron del relevamiento mensual elaborado por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), sobre la base de los valores registrados por las casas consignatarias que operan en territorio entrerriano.
El informe mostró un cambio respecto de la dinámica que había predominado durante los meses anteriores y ubicó a las vaquillas como la categoría con el incremento más significativo.
Las categorías que más aumentaron
Las vaquillas encabezaron las subas durante julio, con un incremento mensual del 7,25%. En segundo lugar se ubicaron los novillitos, cuyos precios avanzaron 5,12%.
Las vacas y las vacas conserva registraron, en ambos casos, aumentos del 4,97%, mientras que los novillos tuvieron una variación positiva del 4,84%.
También aumentaron los terneros de entre 190 y 240 kilos, con una mejora del 4,58%, mientras que los toros experimentaron un incremento del 3,97%.
Cómo variaron los precios de los terneros
Dentro de las categorías de animales de menor peso, los terneros de entre 150 y 180 kilos registraron una suba del 3,43% durante julio.
Las terneras del mismo rango de peso aumentaron un 3,14%, mientras que aquellas de entre 190 y 240 kilos mostraron una variación más moderada, del 1,46%.
De esta manera, el relevamiento reflejó aumentos en prácticamente todo el mercado analizado por la entidad ruralista.
La única categoría que registró una baja
La excepción durante julio correspondió a las vacas con cría, cuyos valores retrocedieron un 2,63% respecto del período anterior.
Pese a esa disminución puntual, FARER destacó que el comportamiento general permitió revertir la tendencia descendente que había caracterizado al mercado ganadero entrerriano durante los últimos meses.
El incremento promedio del 3,64% representó así un punto de inflexión respecto de la evolución registrada durante buena parte del año.
Expectativa por los próximos remates
La recuperación de julio constituyó una señal positiva para el sector después de un período de corrección de valores. Sin embargo, la evolución de los próximos remates será determinante para establecer si el comportamiento alcista logra sostenerse.
FARER realiza mensualmente el seguimiento de los precios de referencia de la hacienda comercializada en Entre Ríos, con información proveniente de las casas consignatarias provinciales.
El relevamiento busca ofrecer datos de referencia para productores, consignatarios y otros integrantes de la cadena ganadera, en un escenario en el que los precios volvieron a mostrar variaciones positivas.
La representación de FARER
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos nuclea a entidades rurales distribuidas en diferentes puntos de la provincia. Entre ellas se encuentran las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, Concepción del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Nogoyá y Federal, además de la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC).
A nivel nacional, la federación entrerriana forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), organización que reúne a distintas federaciones agropecuarias del país.