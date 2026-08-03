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Una oportunidad para vivir en Hawái: buscan personas para cuidar animales con alojamiento gratuito

Un santuario ubicado en la Isla Grande abrió una convocatoria para residir en una cabaña dentro del predio y colaborar con siete animales rescatados. La propuesta no incluye un salario, pero cubre vivienda, electricidad, servicios básicos y conexión a internet.

3 de Agosto de 2026
Hawai.
Hawai.

Un santuario ubicado en la Isla Grande abrió una convocatoria para residir en una cabaña dentro del predio y colaborar con siete animales rescatados. La propuesta no incluye un salario, pero cubre vivienda, electricidad, servicios básicos y conexión a internet.

Un santuario de animales de Hawái busca una persona dispuesta a vivir en sus instalaciones y colaborar durante 20 horas semanales con el cuidado de cerdos rescatados. A cambio, ofrece alojamiento sin costo y los servicios básicos incluidos.

 

La convocatoria fue publicada por Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin fines de lucro ubicada en Keaau, localidad de la Isla Grande. La propuesta se presenta como una experiencia de voluntariado con residencia, no como un empleo remunerado.

 

La vacante tiene como fecha prevista de inicio el 15 de agosto y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el viernes 7 de agosto o hasta que el puesto sea cubierto.

 

 

Qué ofrece el santuario de Hawái

 

La persona seleccionada vivirá en una cabaña dentro del predio. La organización estima que el alojamiento tiene un valor cercano a los 1.200 dólares mensuales y lo entrega como compensación por las horas de colaboración.

 

La propuesta incluye electricidad, conexión a internet y comodidades básicas. Sin embargo, la publicación no contempla el pago de un sueldo ni indica que estén cubiertos los pasajes hasta Hawái, la alimentación o los gastos personales.

 

El compromiso requerido es de 20 horas por semana. También se solicita disponibilidad para colaborar algunos fines de semana, feriados y eventualmente durante la noche, si las necesidades de los animales lo requieren.

 

 

Cuáles serán las tareas

 

El trabajo principal consiste en alimentar por la mañana y por la tarde a los siete cerdos que viven en el santuario. También será necesario controlar que siempre dispongan de agua limpia.

 

Entre las responsabilidades aparecen la limpieza de corrales, el mantenimiento de los espacios, la observación de la salud y el comportamiento de cada animal y el registro de posibles cambios.

 

La persona elegida también deberá ofrecer actividades de estimulación, atención y socialización. Además, tendrá que colaborar con otros voluntarios y comunicar rápidamente cualquier inconveniente sanitario.

 

 

Requisitos y forma de postulación

 

No es obligatorio contar con experiencia previa en el cuidado de cerdos, aunque ese antecedente será valorado. El santuario busca a alguien comprometido con el bienestar animal, responsable y dispuesto a realizar tareas físicas.

 

También se requiere capacidad para levantar y trasladar recipientes con alimento o agua, atención a los detalles, buena comunicación y disposición para residir dentro del establecimiento durante varios meses.

 

Los interesados pueden postularse mediante la convocatoria publicada en Idealist. El formulario solicita currículum, una explicación sobre el interés en el voluntariado y detalles de experiencias anteriores con animales.

Temas:

Hawái oportunidad
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