El Torneo Clausura completa su tercera fecha con cinco partidos: la agenda del lunes

La tercera fecha del Torneo Clausura finalizará este lunes 3 de agosto con cinco partidos distribuidos en tres horarios. La actividad comenzará en Junín y concluirá durante la noche con encuentros en Parque Patricios y Santiago del Estero.

Sarmiento recibirá a Independiente Rivadavia, Platense enfrentará a Talleres y Vélez jugará ante Independiente. Posteriormente se medirán Huracán-Atlético Tucumán y Central Córdoba-San Lorenzo.

Los primeros partidos

El primer partido comenzará a las 16.45 en el estadio Eva Perón de Junín. Sarmiento recibirá a Independiente Rivadavia con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium.

El conjunto local buscará recuperarse después de caer 3-2 ante Banfield. La Lepra mendocina, en cambio, llega tras superar 2-1 a Huracán y procurará sostener su buen comienzo en el campeonato.

Platense será local ante Talleres a partir de las 19 en Vicente López. El partido será dirigido por Daniel Zamora y podrá verse por TNT Sports. El Calamar viene de perder 2-1 frente a Instituto y buscará recuperarse ante su público. Talleres también necesita reaccionar luego de sufrir una derrota por 3-1 frente a Vélez en Córdoba.

Un duelo destacado en Liniers

En simultáneo, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani. Leandro Rey Hilfer será el árbitro y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Fortín intentará aprovechar el impulso conseguido con su victoria sobre Talleres para afirmarse entre los protagonistas de la Zona A.

Independiente también llega con confianza después de vencer 2-1 a Newell’s. El encuentro aparece como uno de los más atractivos del cierre de la tercera jornada por el presente de ambos equipos. Los dos clubes buscarán sumar tres puntos que podrían modificar las primeras posiciones de su grupo, cuando todavía transcurre el comienzo del certamen.

El cierre de la fecha

Desde las 21.15, Huracán recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Bruno Amiconi dirigirá el encuentro, que será transmitido por ESPN Premium.

El Globo viene de perder 2-1 ante Independiente Rivadavia y todavía busca regularidad. El Decano llega en mejores condiciones después de vencer 2-0 a Central Córdoba en su última presentación.

También a las 21.15, Central Córdoba enfrentará a San Lorenzo en el estadio Alfredo Terrera. Sebastián Zunino será el árbitro y TNT Sports estará a cargo de la televisación.

La agenda completa del Torneo Clausura

Los cinco partidos programados para este lunes son los siguientes: