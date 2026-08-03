Intentaron robar maples de huevos a través de una reja y provocaron destrozos en una despensa de Paraná

Durante la madrugada de este lunes, delincuentes intentaron robar maples de huevos y causaron importantes destrozos en una despensa ubicada en la esquina de calles Grella y El Rastreador, frente al Club Patronato, en la ciudad de Paraná.

Según pudo saber Elonce, los malvivientes rompieron el vidrio de una ventana que da a la vereda e intentaron sacar mercadería a través de la abertura, aunque no lograron concretar el robo.

Silvina, la propietaria del comercio relató que los autores del hecho actuaron desde el exterior del local. Tras destrozar el vidrio, intentaron retirar maples de huevos por el espacio disponible, pero la reja de seguridad impidió que pudieran llevárselos.

Intentaron robar maples de huevos a través de una reja

El comercio había sido inaugurado el pasado sábado.

"Fue más daño que hicieron que otra cosa", lamentó la comerciante al describir las consecuencias del ataque, que dejó importantes roturas en el frente del negocio.

La dueña del comercio indicó que, tras advertir el hecho, permaneció desde las 3 de la madrugada esperando la llegada de personal de Policía Científica para que realizara las pericias correspondientes y pudiera avanzar la investigación.

Desde la Policía le manifestaron que los autores “están ubicados ya que quedaron grabados en cámaras de seguridad de la zona”.

Por otra parte, Silvina expresó su desconcierto por la modalidad utilizada por los delincuentes. "Forzaron el ventanal. Cómo se les ocurre que un maple de huevo va a salir por la reja", dijo y acotó que “siente una impotencia tremenda” por lo ocurrido. “Es duro sacar un local adelante hoy por hoy, no se puede sostener el alquiler, tener un empleado y los márgenes se achican; pero no queda otra que salir adelante”.

Finalmente, tras lamentar las pérdidas ocasionadas por los daños materiales, que superaron ampliamente el valor de la mercadería que los delincuentes intentaron sustraer, señaló que los vecinos le dijeron que los robos están siendo muy común en el barrio últimamente.