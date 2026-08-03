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Policiales Concordia

Video: atropelló a una nena de 2 años, fue golpeado y le robaron el celular

Una niña de dos años sufrió lesiones leves tras ser embestida por una moto. Luego del siniestro, el conductor fue agredido y asaltado. Hay un detenido.

3 de Agosto de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: captura de video

Una niña de dos años sufrió lesiones leves tras ser embestida por una moto. Luego del siniestro, el conductor fue agredido y asaltado. Hay un detenido.

Un motociclista fue golpeado y sufrió el robo de su teléfono celular después de atropellar accidentalmente a una niña de dos años, en un hecho ocurrido el miércoles en inmediaciones de calles Néstor Garat y Moreno, en el barrio Villa Busti. Horas más tarde, la Policía detuvo al presunto autor del robo.

 

De acuerdo con la información recabada, el episodio comenzó cuando la menor intentó cruzar la calle Néstor Garat y fue embestida por una motocicleta que circulaba en sentido oeste-este.

 

La niña fue trasladada de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los profesionales constataron que presentaba escoriaciones en la frente y politraumatismos.

La agresión al motociclista

 

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta detuvo su marcha para asistir y permanecer en el lugar.

 

En ese momento, un hombre se acercó y comenzó a agredir físicamente al motociclista, aparentemente como reacción al accidente.

 

Según la investigación a la que accedió Concordia Policiales, en medio de la agresión el atacante aprovechó la situación para sustraerle el teléfono celular y luego escapó.

La detención del sospechoso

 

Con los datos aportados por la víctima y vecinos del barrio, efectivos de la Comisaría Tercera desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

 

Minutos después localizaron al sospechoso, un hombre de 30 años conocido en el barrio por el alias de "Titi", quien tenía en su poder un teléfono celular que sería el sustraído al motociclista.

 

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, el hombre, identificado como Sergio Antonio Rosas, fue aprehendido por el delito de robo en flagrancia y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanza la investigación.

Continúan las actuaciones

 

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias del robo y la participación del detenido en el hecho.

 

En paralelo, también se analizan las actuaciones vinculadas al siniestro vial en el que resultó lesionada la niña de dos años.

Temas:

policiales Robo Motociclista accidente de tránsito Niña lesionada Detenido
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