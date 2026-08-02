Detuvieron a dos hombres por tenencia ilegal de arma de fuego en Colonia Yeruá

Dos hombres fueron aprehendidos este domingo en Colonia Yeruá Norte, departamento Concordia, por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, luego de un operativo realizado por personal policial tras una denuncia por la presencia de personas desconocidas dentro de un campo.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Camino 5 de Octubre y las vías, donde un llamado telefónico alertó sobre la presencia de individuos que podrían estar realizando actividades de caza.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que salían desde el interior de un monte portando un rifle calibre .22 marca Mahely.

Secuestraron el arma y municiones

Durante el procedimiento, la Policía constató que el arma tenía un cartucho en la recámara y además secuestró 11 cartuchos calibre .22 que estaban en poder de los sospechosos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Tras informar lo ocurrido al fiscal de turno, Tomás Tscherning, se dispuso la aprehensión de ambos hombres por la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego.

Asimismo, se ordenó el secuestro del arma y de la totalidad de las municiones para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.