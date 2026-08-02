Calendario de pagos de ANSES en agosto: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF, AUE y PNC

La ANSES oficializó el cronograma de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y otras prestaciones. Todas las fechas según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.
El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.
A continuación, el detalle completo para saber cuándo cobra cada beneficiario según la terminación del DNI.
PAGOS DE ANSES DE AGOSTO DE 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 18 de agosto
DNI terminados en 6: 19 de agosto
DNI terminados en 7: 20 de agosto
DNI terminados en 8: 21 de agosto
DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 18 de agosto
DNI terminados en 6: 19 de agosto
DNI terminados en 7: 20 de agosto
DNI terminados en 8: 21 de agosto
DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 18 de agosto
DNI terminados en 6: 19 de agosto
DNI terminados en 7: 20 de agosto
DNI terminados en 8: 21 de agosto
DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Calendario ANSES de agosto: quiénes cobran primero
Los primeros pagos del mes comenzarán el 10 de agosto, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI finalizado en 0, los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas correspondientes.
De esta manera, ANSES ya dejó definido el cronograma completo de agosto, permitiendo que millones de beneficiarios consulten con anticipación la fecha exacta en la que tendrán acreditados sus haberes según la terminación de su documento.