River y Rosario Central igualan 0 a 0 por la tercera fecha del Clausura

River y Rosario Central empatan 0 a 0 en el estadio Más Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro comenzó a las 19.15 y tiene como protagonistas a dos equipos que necesitan conseguir su primera victoria en el certamen.

El Millonario busca recuperarse de un complicado inicio de semestre ante un Canalla que tampoco logró imponerse durante sus dos primeras presentaciones. Nicolás Otamendi es el capitán del conjunto local, mientras que Ángel Di María lleva la cinta en el equipo rosarino.

Cómo llega cada equipo

River perdió sus dos primeros encuentros del Torneo Clausura por 1 a 0, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que comenzó la jornada sin puntos y en el último puesto de la Zona A. Además, el equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 3 a 1 ante Aldosivi.

Rosario Central, por su parte, sumó solamente un punto en sus dos presentaciones anteriores. El conjunto comandado por Jorge Almirón perdió 2 a 1 frente a Belgrano en el debut y luego igualó sin goles ante Racing.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo en las semifinales del Torneo Apertura, también en el Monumental. En aquella ocasión, River se impuso 1 a 0 con un penal convertido por Facundo Colidio y consiguió la clasificación a la final.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Joaquín Freitas; Lautaro Pereyra, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. Director técnico: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. Director técnico: Jorge Almirón.