TC: Tobías Martínez ganó en San Juan y Werner remontó 38 puestos, pero una sanción lo relegó

Tobías Martínez ganó el TC en San Juan este domingo, en el Desafío de las Estrellas disputado en el circuito El Villicum por la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera. El piloto local avanzó desde el puesto 31 y consiguió su segunda victoria en la categoría, mientras que el entrerriano Mariano Werner remontó 38 posiciones en pista, aunque posteriormente una penalización lo relegó hasta el 19º lugar.

Martínez, con Chevrolet Camaro, encabezó el podio acompañado por Juan Pablo Gianini y Germán Todino, ambos con Ford Mustang. Por su parte, Jonatan Castellano, con Dodge Challenger, conservó el liderazgo del campeonato cuando resta una sola fecha para finalizar la Etapa Regular.

La competencia tuvo múltiples sanciones posteriores que modificaron el clasificador. Werner había protagonizado una de las actuaciones más destacadas al avanzar desde el 44º puesto de largada hasta cruzar la bandera a cuadros en la sexta posición, pero los comisarios deportivos le aplicaron un recargo de 25 segundos por exceder los límites de pista en el Sector 7.

Martínez remontó desde el puesto 31

El piloto del RUS Med Team había obtenido la bolilla número 33 durante el sorteo realizado el viernes, aunque finalmente comenzó la carrera desde el 31º lugar debido a penalizaciones aplicadas a otros competidores antes de la largada.

Con una estrategia de una sola detención en boxes, Martínez consiguió avanzar progresivamente hasta alcanzar la punta. El sanjuanino logró así el segundo triunfo de su trayectoria dentro del Turismo Carretera, después de la victoria conseguida el 25 de febrero de 2024 en El Calafate.

El resultado también representó la primera victoria del RUS Med Team desde que la estructura comenzó a competir de manera independiente dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

La remontada de Werner y la posterior sanción

Mariano Werner largó desde el fondo del pelotón y consiguió avanzar 38 lugares durante la carrera. El piloto paranaense había partido desde la 44ª posición y terminó sexto en pista, completando una importante recuperación durante la extensa competencia.

Sin embargo, luego de la bandera a cuadros los comisarios deportivos analizaron diferentes situaciones ocurridas durante la prueba. Werner recibió una penalización de 25 segundos por exceder los límites del circuito en el Sector 7 y cayó finalmente hasta la 19ª posición del clasificador.

La jornada dejó así sensaciones contrapuestas para el entrerriano, que mostró ritmo para avanzar desde el último lugar, pero perdió buena parte del resultado conseguido debido al recargo. La próxima oportunidad tendrá un condimento especial para Werner, ya que el TC llegará a Paraná para definir la Etapa Regular.

Un incendio durante la recarga de combustible

Otro de los momentos de tensión se produjo durante la detención obligatoria del Ford Mustang conducido por el uruguayo Mauricio Lambiris. Parte del combustible cayó fuera del receptáculo durante la recarga y generó un foco ígneo en la zona de boxes.

Los integrantes del equipo actuaron rápidamente para controlar las llamas y evitar consecuencias mayores. Tanto Lambiris como los mecánicos que se encontraban trabajando sobre el vehículo resultaron ilesos.

La recarga obligatoria formó parte de las particularidades del Desafío de las Estrellas, una competencia con formato diferente al utilizado habitualmente por el Turismo Carretera. La fecha no tuvo clasificación ni series y el orden de largada se estableció mediante un sorteo de bolillas realizado el viernes por la noche.

Las penalizaciones cambiaron el clasificador

Los comisarios deportivos aplicaron numerosas sanciones después de analizar las diferentes incidencias. Facundo Chapur fue excluido por una maniobra considerada peligrosa en perjuicio de Augusto Carinelli y con consecuencias sobre Nicolás Bonelli.

También hubo recargos por ingresar a boxes en vueltas equivocadas. Nicolás Impiombato recibió dos sanciones de 60 segundos, mientras Sebastián Abella y Diego De Carlo fueron penalizados con 30 segundos cada uno.

Por exceso de velocidad en boxes hubo sanciones para Impiombato, Matías Jalaf, Santiago Álvarez, Abella y Martín Vázquez. Los recargos oscilaron entre cinco y 15 segundos, según los registros establecidos durante las respectivas maniobras.

Los límites de pista provocaron más sanciones

Uno de los aspectos que generó mayor cantidad de modificaciones fue el incumplimiento de los límites de pista en el Sector 7. Martín Vázquez recibió 50 segundos de penalización y Werner, 25 segundos.

También fueron recargados Jalaf y Gaspar Chansard, con 20 segundos cada uno; Juan Bautista De Benedictis, Diego De Carlo y Ricardo Risatti, con 15 segundos; y Agustín Canapino y Hernán Palazzo, con cinco segundos.

Además, los comisarios aplicaron apercibimientos por maniobras peligrosas a Josito Di Palma, Jonatan Castellano, Agustín Canapino, Juan Tomás Catalán Magni y Facundo Ardusso. Las decisiones terminaron modificando numerosas posiciones respecto del orden registrado originalmente en pista.

El TC definirá la Etapa Regular en Paraná

Después de la fecha disputada en San Juan, Jonatan Castellano mantuvo el liderazgo del campeonato y llegará como puntero a la última competencia de la Etapa Regular.

La próxima presentación del Turismo Carretera tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde quedarán definidos los pilotos que avanzarán a la Copa de Oro y comenzarán a delinearse los principales candidatos al título.

La carrera tendrá además especial expectativa para Werner, que correrá ante su público después de la remontada protagonizada en El Villicum. El paranaense buscará aprovechar la fecha como local para cerrar la primera parte del campeonato antes del inicio de la instancia decisiva de la temporada.