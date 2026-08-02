Una pelea entre presos terminó con un incendio en la cárcel de Victoria

Una pelea entre internos provocó momentos de tensión durante la siesta de este domingo en la cárcel de Victoria, donde un grupo de presos prendió fuego una parte de un colchón dentro de uno de los pabellones.

El incidente ocurrió en la Unidad Penal Nº 5 y originó una densa columna de humo que pudo advertirse desde los alrededores del establecimiento. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en la zona ante la posibilidad de que se tratara de un incendio de mayores dimensiones.

Según la información conocida, el episodio comenzó con una discusión entre reclusos alojados en uno de los sectores de la unidad. En medio del enfrentamiento, algunos de los involucrados quemaron un trozo de colchón, lo que produjo una importante concentración de humo.

Controlaron el foco dentro de la unidad penal

El personal penitenciario intervino dentro del pabellón y consiguió apagar el foco antes de que se propagara hacia otros sectores de la cárcel de Victoria. La situación quedó controlada y el episodio no adquirió mayor magnitud.

La alarma inicial estuvo relacionada principalmente con la cantidad de humo que salió desde el establecimiento. Hasta el momento no se brindó información sobre personas afectadas ni sobre posibles daños materiales ocasionados durante el incidente.

Luego de controlar el fuego, las autoridades penitenciarias trabajaron para normalizar la situación en el pabellón y determinar las circunstancias que originaron la pelea entre los internos.