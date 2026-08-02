Femicidio en San Juan: persiguió a su expareja y la mató tras una denuncia por violencia de género

El femicidio en San Juan ocurrió cuando la víctima iba a trabajar en moto. Su expareja la persiguió y la atacó. La mujer lo había denunciado 29 días antes y había solicitado medidas de protección.
El femicidio en San Juan ocurrió cuando Gemma Giselle Álvarez se dirigía en moto a su trabajo y fue perseguida por su expareja, quien la habría acorralado con un automóvil hasta provocar su caída y luego la atacó con un arma blanca. La mujer había denunciado al sospechoso por violencia de género apenas 29 días antes del crimen.
El acusado fue identificado como Matías Ezequiel Marín, quien fue localizado horas después en una vivienda de Villa Obrera, en la localidad de Chimbas. La Policía de San Juan concretó su detención durante un operativo realizado con intervención judicial.
Cuando los efectivos llegaron al domicilio, el sospechoso intentaba autolesionarse y debió recibir asistencia médica. Durante el procedimiento, vecinos intentaron agredirlo al reconocerlo como el presunto autor del crimen, pero la situación fue controlada por las autoridades.
Cómo ocurrió el ataque
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, el hecho ocurrió durante la mañana del jueves. Álvarez circulaba en motocicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando comenzó a ser seguida por su expareja, quien conducía el automóvil que utilizaba como chofer de una aplicación.
Al llegar a inmediaciones de una planta eléctrica ubicada en la zona de la Costanera, el acusado habría acorralado a la motociclista con el vehículo. La maniobra provocó que perdiera el control y terminara cayendo sobre el pavimento.
Según la investigación, el agresor descendió posteriormente del automóvil y atacó a la mujer con un elemento cortopunzante. Las heridas provocadas fueron de extrema gravedad y la víctima falleció en el lugar.
Un policía intentó auxiliar a la víctima
Los pedidos de auxilio fueron advertidos por un policía que se encontraba prestando servicio en una planta transformadora cercana. El efectivo intervino para intentar detener la agresión y efectuó disparos al aire con su arma reglamentaria.
El agente relató que inicialmente creyó que se encontraba frente a un accidente vial. “Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto”, expresó a La Nota SJ.
Según su testimonio, cuando iluminó el lugar con una linterna, el atacante efectuó un disparo en su dirección. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, recordó. Otro motociclista que circulaba por el sector también debió buscar refugio.
Los intentos por mantenerla con vida
Tras la huida del sospechoso, el policía y el otro motociclista se aproximaron hasta donde se encontraba Álvarez. El efectivo indicó que la mujer estaba boca abajo y presentaba una profunda lesión en el cuello, además de una importante pérdida de sangre.
“Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones”, explicó el agente sobre las maniobras realizadas mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.
Pese a los intentos por asistirla, las heridas resultaron mortales. “De a poquito la mujer se fue yendo”, lamentó el policía. Mientras tanto, el acusado había abandonado el automóvil utilizado durante la persecución y escapado a pie por un descampado.
Había denunciado violencia de género 29 días antes
Tras identificar a la víctima, los investigadores determinaron que Álvarez había denunciado a su expareja por violencia de género el 1º de julio de 2026, apenas 29 días antes del femicidio.
La presentación había sido realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. En aquella oportunidad, la mujer había solicitado medidas de protección. Según información publicada por medios locales, ese pedido no habría sido atendido, circunstancia que será parte de las actuaciones vinculadas con el caso.
Además, se informó que la víctima y el acusado tenían un hijo menor de edad en común. La Justicia continuará reconstruyendo los antecedentes de la relación y las circunstancias previas al ataque.
La causa es investigada como femicidio
El fiscal Iván Grassi confirmó que las primeras evidencias orientaron la investigación hacia un homicidio cometido en contexto de violencia de género. Las autoridades continuarán reuniendo pruebas para establecer la secuencia completa del crimen.
“Lamentablemente, vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos inicialmente un femicidio”, manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal, según declaraciones difundidas por Diario Huarpe.
Con el sospechoso detenido, la investigación se concentrará ahora en determinar las circunstancias del ataque, analizar la denuncia presentada por la víctima semanas antes y establecer qué ocurrió con las medidas de protección que había solicitado.