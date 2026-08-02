Consumo de combustibles en Entre Ríos creció 1,3%: afirman que quedó entre los mejores registros del país

El consumo de combustibles en Entre Ríos creció 1,3% interanual en junio, según informó el Gobierno provincial. A nivel nacional, las ventas registraron una caída del 2,9%.
El consumo de combustibles en Entre Ríos creció 1,3% interanual durante junio y la provincia quedó entre las cuatro jurisdicciones del país que mostraron una evolución positiva, según informó el Gobierno entrerriano. El dato contrastó con la caída registrada a nivel nacional.
De acuerdo con las cifras difundidas por el sector y consignadas oficialmente, las ventas de combustibles retrocedieron 2,9% en el conjunto del país. Entre Ríos integró el grupo con resultados positivos junto con Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, valoró el resultado y lo vinculó con el desempeño de la actividad provincial. “En un escenario donde el consumo de combustibles retrocedió a nivel nacional, que Entre Ríos haya registrado un crecimiento del 1,3 por ciento es una señal positiva”, afirmó.
La Provincia vinculó el dato con la actividad económica
Según explicó el funcionario, el consumo de combustibles constituye un indicador relacionado con la circulación de personas, el transporte de cargas y los niveles de producción.
“Es un indicador que refleja movimiento, producción y una economía que mantiene dinamismo”, sostuvo Bernaudo. Además, consideró que detrás de las cifras se encuentra la actividad de productores, transportistas, comerciantes y empresas.
Finalmente, el ministro señaló que el objetivo será sostener esa evolución. “El desafío es consolidar esta tendencia, seguir generando condiciones para el desarrollo del sector privado y acompañar a quienes producen y generan empleo”, concluyó.