Inversiones en agosto: qué bonos y acciones convienen con un dólar estable

Las inversiones en agosto vuelven a poner el foco en instrumentos en pesos y acciones de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Con el dólar cerca de $1.500, las tasas y el escenario internacional condicionan las estrategias del mercado.
Las inversiones en agosto comenzaron a mostrar un escenario marcado por la estabilidad del dólar, el regreso del atractivo de los instrumentos en pesos y oportunidades selectivas en acciones argentinas e internacionales. Mientras el Gobierno busca fortalecer la credibilidad mediante reformas estructurales, el riesgo país y las elevadas tasas externas continúan condicionando a los bonos soberanos.
Uno de los principales elementos que observa el mercado es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa forma parte del paquete de modificaciones impulsado por el Ejecutivo y apunta a establecer nuevas restricciones sobre el funcionamiento de la autoridad monetaria. El objetivo oficial es reforzar la institucionalidad económica y generar condiciones que permitan reducir el riesgo país, ubicado en torno a los 441 puntos básicos.
Sin embargo, los efectos de esos cambios serían principalmente de mediano y largo plazo. En el escenario inmediato, la atención de los inversores se concentra en el comportamiento del dólar, las tasas de interés y las posibilidades que ofrecen los mercados de renta variable.
El dólar cerca de $1.500 y el regreso de las tasas en pesos
El dólar encontró por el momento un techo en la zona de los $1.500, mientras el Gobierno mantiene una política de absorción de pesos. El interés abierto en el mercado de futuros alcanzó los US$4.500 millones, después de aumentar en US$1.162 millones durante julio.
La combinación de un tipo de cambio estable y una menor cantidad de pesos disponibles podría impulsar las tasas de interés. Ese escenario devuelve atractivo financiero a letras y bonos denominados en moneda local, aunque una suba pronunciada del costo del dinero también podría tener consecuencias sobre la actividad económica.
Entre los instrumentos que aparecieron en el mercado se encuentra el bono dual TMVE8, con vencimiento en enero de 2028. El título ajusta por tasa TAMAR —referencia vinculada a depósitos a plazo fijo superiores a $1.000 millones— o por la evolución del dólar mayorista, aplicándose la alternativa que resulte superior.
Qué pasa con los bonos soberanos argentinos
Los títulos de deuda en dólares continúan condicionados por tasas de rendimiento elevadas. El AL35 registra un rendimiento cercano al 9,3% anual, mientras que el GD35, emitido bajo legislación extranjera, ronda el 8,7%.
Esos niveles todavía dificultan el regreso de Argentina a los mercados voluntarios internacionales de deuda. Una nueva emisión en dólares con rendimientos cercanos al 9% implicaría afrontar un elevado costo financiero para las cuentas públicas.
Por ejemplo, una colocación hipotética de US$10.000 millones al 9% anual demandaría aproximadamente US$900 millones adicionales por año solamente en intereses. El Tesoro, mientras tanto, continúa obteniendo financiamiento en el mercado doméstico a tasas inferiores. Para mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional, el mercado observa como referencia una eventual caída del rendimiento del GD35 por debajo del 8%.
Wall Street y Brasil aparecen en el radar
El escenario internacional también presenta alternativas. Los resultados corporativos de grandes compañías tecnológicas estadounidenses volvieron a mostrar la capacidad de crecimiento de negocios vinculados con servicios digitales, computación en la nube e inteligencia artificial.
Una tendencia positiva en Wall Street puede favorecer indirectamente a los mercados emergentes, debido a que mejora el apetito global por activos de mayor riesgo. Dentro de América Latina, Brasil aparece entre los mercados observados por los inversores.
Una de las herramientas utilizadas para posicionarse en acciones brasileñas es el ETF EWZ, que reúne a importantes compañías de ese país. El instrumento comenzó a registrar avances, aunque el escenario electoral brasileño continúa representando un factor de incertidumbre.
Qué acciones argentinas observa el mercado
En Argentina, el análisis se mantiene selectivo. La evolución internacional del petróleo constituye uno de los factores que podrían condicionar el comportamiento de compañías energéticas como YPF y Vista.
En cambio, dentro del universo local aparecen bajo seguimiento empresas como Pampa Energía, Central Puerto y Loma Negra. La expectativa del mercado está puesta en determinar si estos papeles consiguen abandonar los movimientos laterales registrados durante los últimos períodos y retomar una tendencia alcista.
El contexto internacional tendrá un papel importante. El petróleo Brent se ubica alrededor de los US$87 por barril, mientras las negociaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente continúan agregando incertidumbre. A su vez, las tasas estadounidenses siguen en niveles elevados y condicionan la evolución de los activos emergentes.
Las tasas de Estados Unidos condicionan a Argentina
La Reserva Federal estadounidense mantuvo sin cambios sus tipos de interés, mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años se encuentra alrededor del 4,67% anual. Una tasa de referencia elevada en Estados Unidos reduce el atractivo relativo de activos más riesgosos.
Para Argentina, este escenario representa un obstáculo adicional para una reducción más acelerada del riesgo país y una recuperación sostenida de los títulos públicos.
Con el dólar estabilizado, los instrumentos en pesos volvieron así a ganar protagonismo, mientras las acciones argentinas, brasileñas y estadounidenses aparecen como alternativas observadas por el mercado. La volatilidad política y las elecciones de 2027, sin embargo, seguirán siendo variables relevantes para evaluar riesgos y oportunidades.
La política también entra en los cálculos
El mercado comenzó a incorporar progresivamente las expectativas relacionadas con las elecciones de 2027. Entre los escenarios analizados aparece la posibilidad de un adelantamiento de los comicios para gobernador bonaerense, un acontecimiento que podría modificar las expectativas financieras.
Un resultado favorable al oficialismo nacional podría acelerar una reducción del riesgo país, mientras que una derrota podría incrementar nuevamente la incertidumbre sobre el escenario presidencial, publicó Iprofesional.
De esta manera, agosto comenzó con un dólar relativamente estable y un renovado interés por las tasas en pesos, mientras los bonos soberanos continúan limitados por sus elevados rendimientos. En renta variable, Wall Street, Brasil y determinadas acciones argentinas concentran parte de las expectativas, en un mercado que seguirá condicionado por factores económicos, internacionales y políticos.