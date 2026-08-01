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Economía Prestaciones de ANSES

AUH en agosto: cuánto se cobra con aumento y los extras que elevan el pago

La AUH en agosto aumentará 1,89% y llegará a $150.848 por hijo. ANSES abonará el 80% mensualmente y retendrá el resto. Con Tarjeta Alimentar y otros complementos, algunos hogares superarán los $500.000.

1 de Agosto de 2026
AUH.
AUH. Foto: Archivo Elonce.

La AUH en agosto aumentará 1,89% y llegará a $150.848 por hijo. ANSES abonará el 80% mensualmente y retendrá el resto. Con Tarjeta Alimentar y otros complementos, algunos hogares superarán los $500.000.

La AUH en agosto tendrá un nuevo aumento como consecuencia de la fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una actualización del 1,89%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo llegará a $150.848 por cada menor, aunque los beneficiarios recibirán mensualmente el 80% de esa cifra.

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la actualización automáticamente. Como ocurre cada mes, el organismo retendrá el 20% de la prestación hasta que el titular cumpla con la presentación anual de la Libreta AUH, mediante la cual se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes.

 

 

Además de la asignación, determinados hogares recibirán prestaciones complementarias como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Por ese motivo, la cantidad final depositada dependerá de la composición familiar y de los beneficios para los cuales cada titular reúna los requisitos.

 

Cuánto se cobrará por AUH en agosto

 

Con el incremento del 1,89%, el monto bruto de la AUH por cada hijo menor de edad será de $150.848. De ese total, ANSES acreditará directamente el 80%, equivalente a $120.678,40 por hijo.

 

El 20% restante será de $30.169,60 y quedará retenido. Ese dinero podrá cobrarse posteriormente una vez realizada y validada la presentación anual de la Libreta correspondiente.

 

 

Para las familias con hijos con discapacidad, la asignación bruta ascenderá a $491.173. Tras la retención del 20%, el importe mensual que se acreditará será de $392.938,40. A su vez, existen valores diferenciales para determinados beneficiarios residentes en la región patagónica.

 

Tarjeta Alimentar: los montos que se suman

 

A la prestación mensual pueden incorporarse los fondos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.

 

Los hogares con un hijo recibirán $72.250 por este concepto, mientras que aquellos con dos hijos percibirán $113.299. Para las familias con tres o más hijos, el importe será de $149.425.

 

 

Otro de los beneficios que puede incorporarse es el Complemento Leche, destinado a determinados hogares con niños de hasta tres años que cumplen con los requisitos establecidos. El monto informado para agosto será de $56.897 por cada menor alcanzado por la prestación.

 

Cuánto cobrará una familia con un hijo

 

Una familia con un hijo que perciba la AUH recibirá $120.678,40 correspondientes al 80% de la asignación. Si también cuenta con Tarjeta Alimentar, el ingreso conjunto llegará a $192.928,40.

 

En caso de que ese mismo hogar tenga derecho al Complemento Leche por un niño de hasta tres años, deberá sumar otros $56.897, explicó Iprofesional.

 

 

De esta manera, contemplando los tres conceptos, el monto podría alcanzar los $249.825,40 durante agosto. La cifra dependerá de que el grupo familiar reúna las condiciones para acceder a cada una de las prestaciones.

 

Cuánto se cobra con dos o tres hijos

 

Para un hogar con dos hijos, el 80% de la AUH representará un depósito mensual de $241.356,80. Al agregar los $113.299 correspondientes a la Tarjeta Alimentar, la suma llegará a $354.655,80.

 

En una familia con tres hijos, la liquidación mensual de la AUH alcanzará los $362.035,20. Si corresponde además el monto de $149.425 de la Tarjeta Alimentar, el depósito conjunto ascenderá a $511.460,20.

 

Estos cálculos corresponden a los importes mencionados y pueden modificarse si el hogar recibe otros complementos o cuenta con hijos alcanzados por prestaciones específicas.

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