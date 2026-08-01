Patronato empató 3-3 con Quilmes en el Grella por la Primera Nacional

Patronato empató 3-3 con Quilmes por la fecha 23 de la Primera Nacional. Rueda, Pereyra y un gol en contra marcaron para el local. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo.
Patronato empató 3-3 con Quilmes este sábado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro consiguió una importante ventaja durante el primer tiempo de un encuentro clave en su lucha por salir de la zona de descenso directo. Sin embargo, en el complemento no logró aguantarlo.
El partido comenzó a las 15.30 y fue arbitrado por Lucas Comesaña. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo todas las alternativas del encuentro desde el estadio Grella.
El equipo dirigido por Marcelo Candia golpeó rápidamente y abrió el marcador a los 10 minutos. La primera conquista llegó mediante un gol en contra de Romeo, defensor de Quilmes, que puso el 1-0 para el conjunto paranaense.
Dos goles más para Patronato y descuento de Quilmes
Apenas un minuto después, a los 11, Valentín Pereyra apareció para convertir el segundo tanto del Rojinegro y ampliar rápidamente la diferencia ante el Cervecero.
Quilmes reaccionó a los 14 minutos y consiguió descontar por intermedio de Spetale. El delantero marcó el 2-1 y volvió a poner al conjunto visitante en partido cuando todavía quedaba mucho por disputar de la primera mitad.
Sin embargo, Patronato volvió a golpear a los 25 minutos. Maximiliano Rueda convirtió el tercer tanto del equipo de Candia y estableció el 3-1 con el que finalmente concluyó el primer tiempo en el estadio Grella. Durante esta etapa también fue amonestado Franco Soldano.
En el amanecer del segundo tiempo, Kippes ganó en las alturas tras un tiro de esquina desde la derecha y descontó para el Cervecero, que ahora pierde 3 a 2 con Patronato.
Spetale encontró espacios desde la derecha y remató al arco, pero Alan Sosa logró sostener la ventaja para el local.
Falta innecesaria de Maxi Rueda, que se ganó la tarjeta amarilla a los seis minutos. En la acción siguiente, Martínez remató al arco y la pelota dio en el travesaño.
Se interrumpió el partido a los 10 minutos a raíz de un corte de Alan Sosa, que requirió el ingreso de los médicos del Rojinegro.
A los 16 minutos, Vera probó desde afuera del área y no pudo conseguir el tanto del empate para la visita. La respuesta de Patronato fue una jugada individual de Franco Soldano, que se fue mano a mano con el arquero y, al esquivarlo, cayó al pasto. Todo el equipo pidió penal y Valentín Pereyra se ganó la amarilla por el reclamo.
Díaz tuvo un corte clave en el área chica para impedir el empate de Quilmes y mantener el 3-2 de Patronato en 24 minutos del segundo tiempo.
A los 29 minutos, Quilmes logró el empate de tanto insistir. Quedó muy mal parado en un contragolpe y tras un centro, Lavezzi consiguió el empate.
A los 30 minutos, Soldano tuvo la oportunidad de devolverle la ventaja a Patronato, pero falló en el mano a mano con Marinelli.
Dos nuevos ataques de Quilmes casi terminan en gol. Primero Vera pateó y exigió a Sosa, que envió al córner. En la jugada siguiente, Moreyra salvó en la línea lo que podría haber sido derrota para el conjunto de Paraná.
A los 45 minutos, Quilmes tuvo el triunfo en un contragolpe. Bonacci erró el gol cuando ya estaba prácticamente vencido el arquero Alan Sosa. Zafó Patronato.
Finalmente, Patronato empató 3 a 3 y dejó pasar la chance de alejarse de los puestos del descenso y acercarse al Reducido.
Quedó décimo quinto en la tabla de posiciones con 23 puntos, dos menos que Quilmes, que está arriba del Rojinegro. El elenco paranaense quedó a seis de Maipú, el último en entrar del Reducido.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda, Federico Bravo; Fernando Moreyra, Franco Soldano, Alejo Miró, Diego Díaz, Juan Barinaga; y Valentín Pereyra. DT: Marcelo Candia.
Quilmes: Marinelli; Vallejos, Romeo, Kippes, Bindella; Vega, Bolívar, Batista, Vera, Martínez; Spetale.