Villarruel cruzó a Santilli tras pedirle que renuncie: “Respete el voto popular”

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario le reclamara públicamente que renunciara si no estaba de acuerdo con el rumbo del gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Villarruel cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y rechazó el planteo de abandonar el cargo para el cual fue electa en 2023. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

En el mismo mensaje, la vicepresidenta defendió la conformación de la fórmula que compartió con Milei y reivindicó su legitimidad electoral., manifestó.

Santilli había pedido que Villarruel diera “un paso al costado”

La respuesta se produjo horas después de que Santilli cuestionara públicamente el posicionamiento de la vicepresidenta. Durante una entrevista con Radio Mitre, calificó su actitud como una “barbaridad”, un “disparate” y una “falta de sentido común”.

“Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante”, había señalado el jefe de Gabinete al referirse a las diferencias dentro del Poder Ejecutivo.

Santilli fue más allá y sostuvo que, si la vicepresidenta no compartía la orientación política de la administración nacional, debía abandonar su cargo y construir un proyecto propio. “Siempre pone palos en la rueda. Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita.

¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?”, expresó.

La interna del oficialismo volvió a quedar expuesta

Las declaraciones constituyeron uno de los cuestionamientos públicos más directos desde el Gobierno hacia Villarruel y profundizaron las diferencias que se hicieron visibles durante los últimos meses dentro de la administración nacional.

La relación política entre Milei y Villarruel atravesó un período de tensión, marcado por divergencias en cuestiones institucionales y legislativas, además de una menor presencia conjunta en actividades oficiales.

En ese escenario, la intervención de Santilli reavivó la interna y encontró una rápida respuesta de la vicepresidenta, quien centró su argumento en la legitimidad de la fórmula presidencial elegida en las urnas.

“Sea democrático y respete el voto popular”

Con su publicación, Villarruel rechazó explícitamente la posibilidad de renunciar y cuestionó que un integrante del Gobierno planteara públicamente su salida. Además, ubicó la discusión en el terreno institucional al recordar que llegó a la Vicepresidencia mediante el voto popular.

El cruce entre la vicepresidenta y el jefe de Gabinete sumó así un nuevo episodio a las diferencias existentes en la cúpula del Ejecutivo y trasladó nuevamente al escenario público una disputa política que se profundizó dentro del oficialismo.