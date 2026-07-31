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Invertirán $274 millones en obras para el hospital San Francisco de Asís de Crespo

Con una inversión superior a los $274 millones, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema pluvial y nuevas instalaciones de reserva de agua en el hospital San Francisco de Asís de Crespo.

31 de Julio de 2026
Obras para el hospital San Francisco de Asís de Crespo.
Obras para el hospital San Francisco de Asís de Crespo. Foto: (GPER).

Con una inversión superior a los $274 millones, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema pluvial y nuevas instalaciones de reserva de agua en el hospital San Francisco de Asís de Crespo.

Con una inversión superior a los 274 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema pluvial y nuevas instalaciones de reserva de agua en el hospital San Francisco de Asís de Crespo, departamento Paraná.

 

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y fortalecer el servicio de salud. A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se licitarán intervenciones edilicias para el establecimiento sanitario crespense.

 

El proyecto contempla el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de una nueva infraestructura para la reserva de agua, con un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La apertura de sobres de la licitación pública Nº 06/2026 se realizará el lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.

 

Se prevé el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, además de la colocación de nueva zinguería y la adecuación del sistema de escurrimiento pluvial para prevenir filtraciones.

 

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación estratégica que se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Salud y se orienta a fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio provincial.

 

"Estas intervenciones permitirán mejorar el funcionamiento del hospital y brindar mayor seguridad a pacientes y trabajadores. Además, adecuarán los espacios frente a las demandas actuales del sistema de salud, ampliando la capacidad de respuesta y la calidad de las prestaciones en su zona de influencia", expresó.

 

Su par de Salud, Daniel Blanzaco, precisó: "Dicho establecimiento, además, cumple un rol estratégico para toda esta región. No sólo brinda respuesta a los vecinos de Crespo, sino también de localidades cercanas como General Racedo y las aldeas María Luisa, San Rafael, Santa Rosa, entre otros puntos del departamento Paraná. Su ubicación, muy próxima a la Ruta Nacional 12, lo convierte en un efector clave para la atención de emergencias y para garantizar el acceso oportuno a la salud".

 

Además, las refacciones contemplan la demolición de estructuras deterioradas, el reemplazo de canaletas y la ejecución de un nuevo sistema de desagües con caída libre.

 

También se repararán y serán reemplazadas las veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales; serán retirados y reubicados los tanques existentes, al tiempo que se construirá un nuevo tanque cisterna con sistema de bombeo y se procederá a pintar el exterior de los sectores intervenidos.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Ministerio de Salud infraestructura
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