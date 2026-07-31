Invertirán $274 millones en obras para el hospital San Francisco de Asís de Crespo

Con una inversión superior a los $274 millones, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema pluvial y nuevas instalaciones de reserva de agua en el hospital San Francisco de Asís de Crespo.
Con una inversión superior a los 274 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema pluvial y nuevas instalaciones de reserva de agua en el hospital San Francisco de Asís de Crespo, departamento Paraná.
Los trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y fortalecer el servicio de salud. A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se licitarán intervenciones edilicias para el establecimiento sanitario crespense.
El proyecto contempla el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la incorporación de una nueva infraestructura para la reserva de agua, con un plazo de ejecución de 180 días corridos.
La apertura de sobres de la licitación pública Nº 06/2026 se realizará el lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.
Se prevé el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, además de la colocación de nueva zinguería y la adecuación del sistema de escurrimiento pluvial para prevenir filtraciones.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación estratégica que se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Salud y se orienta a fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio provincial.
"Estas intervenciones permitirán mejorar el funcionamiento del hospital y brindar mayor seguridad a pacientes y trabajadores. Además, adecuarán los espacios frente a las demandas actuales del sistema de salud, ampliando la capacidad de respuesta y la calidad de las prestaciones en su zona de influencia", expresó.
Su par de Salud, Daniel Blanzaco, precisó: "Dicho establecimiento, además, cumple un rol estratégico para toda esta región. No sólo brinda respuesta a los vecinos de Crespo, sino también de localidades cercanas como General Racedo y las aldeas María Luisa, San Rafael, Santa Rosa, entre otros puntos del departamento Paraná. Su ubicación, muy próxima a la Ruta Nacional 12, lo convierte en un efector clave para la atención de emergencias y para garantizar el acceso oportuno a la salud".
Además, las refacciones contemplan la demolición de estructuras deterioradas, el reemplazo de canaletas y la ejecución de un nuevo sistema de desagües con caída libre.
También se repararán y serán reemplazadas las veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales; serán retirados y reubicados los tanques existentes, al tiempo que se construirá un nuevo tanque cisterna con sistema de bombeo y se procederá a pintar el exterior de los sectores intervenidos.