La Cámara Argentina de Comercio respaldó la reforma del Banco Central

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) respaldó este jueves la reforma del Banco Central que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional y aseguró que "la Entidad colaborará para consolidar la estabilidad, lo que a su vez favorecerá la mejora de los indicadores económicos y sociales".

"La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiesta su satisfacción ante el anuncio del Presidente de la Nación Javier Milei referido a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en pos de recuperar el objetivo de preservación del valor de la moneda, limitar el financiamiento al Tesoro y dotar a la entidad de mayor independencia", afirmó la CAC en un comunicado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad remarcó que "a lo largo de la historia argentina, el Banco Central fue utilizado en reiteradas oportunidades para financiar los abultados desequilibrios que exhibían las cuentas del fisco".

"A pesar de la alta presión tributaria característica de la economía nacional, a menudo sucedía que el desmesurado nivel del gasto público, conjugado con la incapacidad de tomar crédito en los mercados de deuda a tasas razonables, llevaba a las autoridades a recurrir al supuesto atajo de la puesta en circulación de moneda sin respaldo", indicó.

Y añadió: "Las consecuencias del emisionismo resultaron harto lamentables: Argentina se ubicó entre las naciones con mayor inflación de todo el globo, con tasas mensuales de aumento de precios equiparables a los guarismos que países de nuestra propia región acumulaban en un año. A su vez, esta inestabilidad derramó sus perniciosos efectos en múltiples indicadores económicos y sociales, llevando a la pobreza a niveles récord".

La Cámara Argentina de Comercio sostuvo que "si bien la actual administración nacional lleva adelante un programa fiscal y monetario bien alejado de las desafortunadas prácticas antes descriptas, resulta adecuado reforzar este comportamiento responsable con un marco institucional acorde, a fin de consolidar lo logrado y en lo sucesivo limitar la discrecionalidad de los gobiernos de turno, suprimiendo la emisión espuria".

"En vistas a lo anterior, la CAC acompaña la iniciativa en cuestión, reafirmando su convicción de que una moneda sana es condición necesaria para el progreso del sector representado y del país en su conjunto, como así también de que un sólido marco institucional para el Banco Central es un pilar clave para tal objetivo", señaló.

Por último, sostuvo que "resulta oportuno mencionar que son bienvenidos los anuncios relacionados con el equilibrio fiscal, toda vez que el desorden en las cuentas públicas estuvo en la raíz de buena parte de las crisis macroeconómicas que padeció el país, como así también los orientados a favorecer el ahorro y el crédito, particularmente teniendo en cuenta el escaso nivel de financiamiento al sector privado actualmente existente".