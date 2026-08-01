El desgarrador mensaje del padre del joven fallecido en San Justo: “Te me fuiste y me dejaste destrozado”

El padre del joven fallecido en San Justo publicó este sábado un doloroso mensaje para despedir a su hijo, Augusto Ezequiel Núñez, de 19 años, quien perdió la vida tras un choque entre la moto en la que circulaba y un camión sobre la Ruta Provincial 39.

El accidente fatal se había registrado durante la noche del viernes, a unos 500 metros del ingreso a San Justo. Por circunstancias que se trataban de establecer, la motocicleta en la que viajaban el joven y una acompañante colisionó con un camión y terminó debajo del vehículo de mayor porte.

Como consecuencia del fuerte impacto, Núñez falleció en el lugar. En tanto, la joven que viajaba junto a él sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladada a un hospital, donde permanecía internada con estado reservado.

El mensaje del padre de Augusto

A pocas horas de conocerse la muerte del joven, su padre utilizó su cuenta de Facebook para expresar el profundo dolor que atravesaba la familia y despedir públicamente a su hijo.

“Te voy amar toda una vida hijo, te me fuiste y me dejaste destrozado. Descanza en paz Augusto Núñez”, publicó este sábado.

El mensaje se sumó a las numerosas expresiones de pesar que comenzaron a conocerse luego del accidente y, especialmente, a la extensa despedida que había compartido el hermano de Augusto en las redes sociales.

La conmovedora despedida de su hermano

“Mi vida, te escribo sin aún creerlo, miro estas fotos y no puedo caer, no quiero caer”, comenzó el mensaje publicado por el hermano de la víctima luego de conocerse la tragedia.

“Mi Agustito, entré a tu pieza, quería sentirte ahí, te sentí ahí, te dije lo mucho que te amo en voz alta, te felicité por todos tus logros llorando, destaque todo tu esfuerzo y me destrozó en pedazos ver todas tus cosas ahí, te dije lo mucho que te voy a extrañar, lo mucho que me va a costar vivir sin vos, te dije a lo alto que me enseñes a vivir sin vos y que me cuides mucho, mi Agus, cuídame amor, cuídanos. A la abuela, a mami, a la Bian, al amor de tu vida, la Xime”, continuó.

En otro tramo, hizo referencia a los objetos personales que permanecían en la habitación de Augusto y al último encuentro que ambos habían compartido: “No caigo, no puede ser real esto. Hay una remera en tu pieza que tiene tu olor, no la voy a lavar nunca, la voy a tener cerca y olerla cuando te extrañe. Me duele no saber cuándo fue el último abrazo que te di, la última vez que te vi me contaste que habías hechos las compras de mes, tu primer compra del mes para ayudar a la abuela, estaba tan orgulloso de vos”.

“Voy a llevar tu nombre siempre en alto”

El hermano del joven también manifestó el orgullo que sentía por Augusto y realizó una promesa para mantener presente su recuerdo después de la tragedia.

“Estoy orgulloso de vos y voy a llevar tu nombre siempre en alto mi chiquito, mi hermoso hermano menor. Te me vas y me cuesta creerlo pero te recordaré siempre, y el día que no lo haga ojalá sea porque nos encontremos”, expresó.

Finalmente, cerró su publicación con otra emotiva frase: “Escribo este último párrafo sin querer despedirte xq la verdad es que NUNCA NUNCA lo voy a hacer, xq sos una inmensa parte de mi (sic). Te amo mi Augusto Ezequiel. Por siempre”.

Mientras continuaban las repercusiones por el fatal accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 39, familiares y allegados expresaron su dolor en las redes sociales por la muerte de Augusto Núñez. En paralelo, la joven que lo acompañaba al momento del choque permanecía hospitalizada debido a las lesiones sufridas.