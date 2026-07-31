Sentida despedida al joven fallecido en accidente en localidad entrerriana: "Voy a llevar tu nombre siempre en alto"

A pocas horas del trágico accidente en el departamento Uruguay, en la que un joven de 19 años identificado como Augusto Núñez perdió la vida, los familiares de la víctima publicaron una sentida despedida en redes sociales. Fue su hermano quien compartió imágenes en su cuenta de Instagram. "Mi vida, te escribo sin aún creerlo, miro estas fotos y no puedo caer, no quiero caer", escribió.

Foto: Instagram

"Mi Agustito, entré a tu pieza, quería sentirte ahí, te sentí ahí, te dije lo mucho que te amo en voz alta, te felicité por todos tus logros llorando, destaque todo tu esfuerzo y me destrozó en pedazos ver todas tus cosas ahí, te dije lo mucho que te voy a extrañar, lo mucho que me va a costar vivir sin vos, te dije a lo alto que me enseñes a vivir sin vos y que me cuides mucho, mi Agus, cuídame amor, cuídanos. A la abuela, a mami, a la Bian, al amor de tu vida, la Xime", continúa el emotivo mensaje del hermano de la víctima.

Foto: Chano Barragán

Y continúa: "No caigo, no puede ser real esto. Hay una remera en tu pieza que tiene tu olor, no la voy a lavar nunca, la voy a tener cerca y olerla cuando te extrañe. Me duele no saber cuándo fue el último abrazo que te di, la última vez que te vi me contaste que habías hechos las compras de mes, tu primer compra del mes para ayudar a la abuela, estaba tan orgulloso de vos".

Además, el joven hizo una promesa: "Estoy orgulloso de vos y voy a llevar tu nombre siempre en alto mi chiquito, mi hermoso hermano menor. Te me vas y me cuesta creerlo pero te recordaré siempre, y el día que no lo haga ojalá sea porque nos encontremos. Escribo este último párrafo sin querer despedirte xq la verdad es que NUNCA NUNCA lo voy a hacer, xq sos una inmensa parte de mi (sic). Te amo mi Augusto Ezequiel. Por siempre".

Foto: Chano Barragán

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro vial se produjo a unos 500 metros del ingreso a la localidad de San Justo, en cercanías de Caseros y Concepción del Uruguay. Por causas que aún son materia de investigación, un camión colisionó con una motocicleta en la que se trasladaban dos jóvenes.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar, mientras que la acompañante fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Foto: Chano Barragán

Cómo se encuentra la joven que viajaba como acompañante

La acompañante del motociclista, también de 19 años y oriunda de San Justo, fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona tras sufrir lesiones de consideración.

Según la información conocida hasta el momento, la joven presenta heridas a la altura de la cadera y múltiples fracturas, por lo que permanece internada bajo atención médica mientras evoluciona su estado de salud.

En los primeros momentos posteriores al siniestro, desde el lugar del hecho habían informado: “Los jóvenes iban en moto. La joven está en el hospital con múltiples fracturas”, dando cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas por la acompañante.