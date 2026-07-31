Identificaron a las víctimas del choque fatal en la Autopista Córdoba-Rosario

Un impactante accidente de tránsito ocurrido este jueves por la mañana sobre la Autopista Córdoba-Rosario dejó un saldo trágico de tres personas muertas y un herido grave. El siniestro vial se registró a la altura de la localidad cordobesa de Morrison, en la mano que conduce hacia la provincia de Santa Fe.

Por razones que se encuentran bajo investigación, la camioneta Toyota Hilux en la que desplazaban las cuatro víctimas perdió el control, embistió con violencia el guardarraíl, impactó de lleno contra los carteles de señalización de la traza y terminó volcando.

Como consecuencia de la magnitud de los impactos, el vehículo quedó literalmente partido al medio a la vera de la ruta.

Las autoridades de la Policía de Córdoba confirmaron a Cadena 3 en el lugar el fallecimiento instantáneo de tres de los ocupantes:

-Fabiana Delgado (61): trabajadora de la salud oriunda de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, donde se desempeñaba en el hospital local.

-Bárbara Kan (51): también acompañante en el rodado.

-Juan Ignacio Carabajal (17): un adolescente que viajaba en la unidad (si bien en las primeras horas trascendió que se trataba de un joven de 29 años, fuentes oficiales rectificaron luego su edad).

En tanto, el conductor de la camioneta fue identificado como Jorge Carabajal (47), domiciliado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

El hombre sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Efectivos policiales y peritos judiciales trabajaron en el tramo de la autopista para determinar la mecánica del vuelco. Según las primeras pericias realizadas en el lugar, por el momento los investigadores descartaron de forma preliminar la participación de un segundo vehículo en el accidente.