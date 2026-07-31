En agosto podría registrarse el pico de bronquiolitis en niños

La pediatra Rocío Duarte explicó que actualmente predomina la influenza A y anticipó que se espera un aumento del virus sincicial respiratorio durante agosto en los más pequeños.
La circulación de virus respiratorios continúa generando consultas pediátricas y, de cara a agosto, los especialistas esperan un incremento de los casos de bronquiolitis. Así lo explicó la pediatra Rocío Duarte, quien señaló que actualmente predomina la influenza A, mientras que el virus sincicial respiratorio podría alcanzar su pico en las próximas semanas.
En diálogo con Elonce, la profesional indicó que el virus que más circula en este momento es la influenza A, serotipo H3N2, aunque también se detectan otros agentes respiratorios.
"Viene circulando mucho la influenza A, serotipo H3N2, y se espera un pico de virus sincicial respiratorio, que es el que afecta a los más chiquitos", explicó.
La médica detalló que la influenza afectó principalmente a niños de entre dos y cinco años y precisó que, de los ocho virus respiratorios que habitualmente se analizan, el predominante es el de influenza A.
"Hay pocos casos de influenza B y entre otros virus circulan adenovirus, parainfluenza y metaneumovirus. Hay menos cantidad de sincicial, pero es el que se espera que haga el pico en agosto y es el que genera la bronquiolitis" en los más pequeños, sostuvo.
Cuáles son los síntomas más frecuentes
Duarte explicó que los síntomas de la influenza son similares a los de otros virus respiratorios e incluyen fiebre, dolor de garganta, tos, secreción nasal, cefalea y dolores musculares.
"Los niños con enfermedades de base también pueden hacer broncoespasmo y cuadros más pulmonares", señaló.
Respecto de los contagios, la pediatra remarcó que los espacios cerrados favorecen la transmisión de los virus, especialmente durante el invierno.
"La mayoría de los contagios son por el hacinamiento en jardines, escuelas o lugares de trabajo cerrados, y por no realizar lavado de manos", afirmó.
Por ese motivo, insistió en mantener medidas de prevención aun durante los días de bajas temperaturas.
"La recomendación es que, a pesar del frío, se ventile, se lave las manos, la persona que esté enferma use barbijo y que los niños que cursen fiebre o un cuadro respiratorio no concurran a la institución porque contagian", expresó.
Menos casos graves gracias a la vacunación
La especialista comparó la situación epidemiológica con la del invierno pasado y aseguró que, por el momento, no se registra un incremento significativo de consultas.
"La cantidad de consultas es parecida. No se han registrado tantos casos de influenza todavía como el año pasado. Si bien se espera este pico de sincicial, ha disminuido en estos últimos años por la vacuna que se coloca a las embarazadas. Eso ha reducido bastante las consultas y las internaciones en menores de seis meses", aseguró.
Los signos de alarma y las internaciones
Duarte también recordó cuáles son los síntomas que requieren una consulta médica inmediata, especialmente en bebés pequeños.
"En menores de seis meses, la fiebre, la dificultad para respirar, que se escuche algún silbido cuando respiran, que marquen las costillas o aleteen la nariz son signos de una dificultad más severa y deben concurrir a la posta respiratoria o a su pediatra", advirtió.