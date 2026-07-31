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Declararon en situación de crisis a una nueva obra social

Tras detectar incumplimientos administrativos, financieros y prestacionales, la Superintendencia declaró en situación de crisis a una nueva obra social y la intimó a presentar un plan de contingencia.

31 de Julio de 2026
Obra Social Yacimientos Carboníferos
Obra Social Yacimientos Carboníferos

Tras detectar incumplimientos administrativos, financieros y prestacionales, la Superintendencia declaró en situación de crisis a una nueva obra social y la intimó a presentar un plan de contingencia.

A través de la Resolución 1334/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a la Obra Social Yacimientos Carboníferos (R.N.A.S. Nº 0-0370-2), luego de que las tareas de fiscalización realizadas por el organismo detectaran incumplimientos que superan los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto N° 1400/2001.

 

Entre las principales observaciones relevadas se encuentran la falta de presentación de documentación contable y financiera obligatoria, incumplimientos vinculados al Programa Médico Asistencial, deficiencias en la presentación de contratos y estadísticas de prestaciones médicas, así como incumplimientos de otras obligaciones previstas por la normativa vigente en materia de atención al beneficiario.

 

Como consecuencia de esta situación, la Superintendencia intimó a la obra social a presentar, en un plazo de 15 días, un plan de contingencia que incluya metas trimestrales y acciones concretas destinadas a regularizar los incumplimientos detectados y mejorar su situación institucional, económica y prestacional.

Asimismo, las áreas técnicas que integran el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis serán las responsables de monitorear la implementación de ese plan y verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas por la entidad.

 

La declaración de situación de crisis constituye una herramienta prevista por la normativa vigente para que la Superintendencia pueda intensificar la fiscalización sobre aquellos Agentes del Seguro de Salud que presentan indicadores críticos y exigir acciones concretas orientadas a su regularización.

 

La Superintendencia de Servicios de Salud continúa avanzando en el reordenamiento del sistema de salud, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y promoviendo una gestión más eficiente y transparente, acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Temas:

Ministerio de Salud Obra Social resolución crisis
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