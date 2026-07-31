Una mujer detenida tras un operativo por venta de drogas en Concepción del Uruguay

Una mujer de 45 años fue detenida durante un allanamiento realizado en una vivienda de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20 del jueves en un inmueble ubicado sobre calle Hernández. La medida había sido autorizada por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero y fue solicitada dentro de una causa llevada adelante por la fiscal María Occhi.

Al ingresar a la propiedad, los investigadores encontraron a siete personas. Todas fueron identificadas mientras se desarrollaba la revisión de los distintos sectores de la vivienda.

Qué encontraron durante el allanamiento

En el lugar se secuestraron 11 envoltorios que contenían cocaína y que, según la investigación, se encontraban preparados para su presunta comercialización. La sustancia arrojó un peso total de 1,6 gramos.

Elementos secuestrados en Concordia.

También fueron encontrados dinero en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados para determinar si guardan relación con la posible venta de estupefacientes.

El monto del dinero secuestrado no fue informado. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes si la Justicia autoriza su análisis dentro de la causa.

Una mujer quedó detenida

Una vez finalizado el procedimiento en Concepción del Uruguay, la Justicia ordenó detener a una mujer de 45 años. Posteriormente, fue trasladada y quedó alojada a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación se encuentra encuadrada inicialmente en una presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Las otras seis personas identificadas no quedaron detenidas, de acuerdo con la información proporcionada.

Las actuaciones continuarán con el análisis de los elementos secuestrados y las medidas que disponga la Fiscalía. Por el momento, no se informó si la mujer prestó declaración ni si existen otras personas investigadas en Concepción del Uruguay por la misma causa.