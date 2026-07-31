Alexis Mac Allister sorprendió con un cambio de imagen después del Mundial

Alexis Mac Allister se realizó un implante capilar tras finalizar su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026. El tratamiento fue confirmado por el centro especializado que atendió al futbolista durante su estadía en Buenos Aires.

El jugador del Liverpool posó junto a los médicos Mariano Calero y Bruno Szyferman después de la intervención. En las fotografías difundidas se observa la zona frontal de su cabeza marcada por el injerto recientemente realizado.

“La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día”, escribió Calero al compartir las imágenes del mediocampista.

El cambio ya había llamado la atención

Antes de que la clínica confirmara el tratamiento, Alexis Mac Allister había sido visto con su nueva apariencia durante una visita a La Pampa. Allí accedió a fotografiarse con un simpatizante y firmó una camiseta de la Selección argentina.

La imagen comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios sobre la marca visible en su frente. Días después se conoció que correspondía al procedimiento capilar realizado en la Capital Federal.

Algunos seguidores del Liverpool también expresaron dudas sobre los tiempos de recuperación y su disponibilidad para comenzar la Premier League. Sin embargo, no se informó que la intervención pueda impedirle entrenarse o competir.

La promesa que hizo antes del Mundial

El retoque no tomó completamente por sorpresa a quienes habían escuchado a Alexis Mac Allister antes de la Copa del Mundo. Cuando decidió raparse, el futbolista bromeó sobre su cabello y el parecido con su padre, Carlos.

“Era un pelado con pelo; ahora soy un pelado con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, comentó durante una entrevista.

En aquella ocasión también anticipó su intención de realizarse el tratamiento: “Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito. A ver si hay un canjecito”. Finalizada la competencia, el mediocampista cumplió con aquella idea y mostró su cambio de imagen antes de regresar a Inglaterra.